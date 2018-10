Geslaagd jubileumconcert EDOZA

Sneek- Nadat er eerder jubileumconcerten in Drachten en Kollum waren gegeven, was er gisteravond een thuiswedstrijd voor het jubilerende Sneeker Mannenkoor EDOZA in Theater Sneek. Voor een uitverkochte schouwburg werd het een sprankelend laatste jubileumconcert ter ere van het 60 jarige jubileum. Medewerking werd verleend door soliste Sharon Kips, zij won in 2007 de eerste editie van de X-Factor en daarna kwam haar carrière in een stroomversnelling. Dat deze sympathieke zangeres gezegend is met een prachtige stem bleek ook gisteravond, niet alleen solo maar ook in samenzang met de ‘ietsjes’ oudere mannen van EDOZA!

Naast Kips leverden ook twee (ex) leden van het koor hun medewerking. Zo zongen Oebele de Boer Comming Home en Douwe Dijkstra op overtuigende wijze De twaalf rovers. Edwin Bijkerk zorgde voor de verrassende noot, toen hij spelend op de doedelzak de zaal binnenkwam. Een meerwaarde waren ook de bijdragen van Koperguod onder leiding van Andries Kramer uit IJlst.

Het concert stond onder leiding van dirigent Jan Hibma en Sebastiaan Schippers begeleidde de zang op vleugel. Regie was in handen van Wiesje Jansma en Henk van der Veer presenteerde het concert.

Kerstconcert EDOZA Sneek op 22 december

Op zaterdag 22 december om 20.00 uur geeft EDOZA haar tradionele Groot Kersconcert in de Grote- of Marinikerk van Sneek. Medwerking wordt dan verleend door soliste Margreet Rietveld en een saxofoonkwartet. Ook dat concert zal onder leiding staan van Jan Hibma en zal Sebastiaan Schippers het orgel en de piano bespelen.