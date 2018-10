Flow LSC 1890 duurt voort

Hoogezand- Daar waar LSC 1890 vorig seizoen nog in het mes liep, schreef de ploeg van trainer Erik van der Meulen tegen Hoogezand deze keer dankzij twee benutte pengels van Floris Bok en treffer van Lars Bos een 3-0 overwinning bij. Die zege was meer dan verdiend, want LSC 1890 kreeg de betere mogelijkheden, terwijl de ploeg uit Groningen in de gehele wedstrijd niet of nauwelijks in de buurt van het heiligdom van Jesse van Sermondt.

Dat heiligdom was dan ook nog niet aan schennis blootgesteld, toen het muntje op sportpark De Kalkwijck al de Sneker kant opviel. Nna dik tien minuten kreeg LSC 1890 namelijk een strafschop en die werd door Floris Bok in tweede instantie benut. Op slag van rust en derhalve opnieuw op een gunstig tijdstip verdubbelde Lars Bos vervolgens de marge en bezorgde hij daarmee LSC 1890 een voorschot op de derde overwinning op rij.

​Dat voorschot kwam in de tweede helft nog even in gevaar, toen doelman Jesse van Sermondt de bal uit de hoek moest tikken. Dat was de eerste en tevens enige kans van de thuisclub en derhalve kwam de Sneker zege in de resterende speeltijd niet meer in gevaar en al helemaal niet, toen Floris Bok zes minuten voor tijd na een overtreding op Marco da Silva voor de tweede keer vanaf elf meter mocht aanleggen. Waar hij in de eerste helft nog een herkansing nodig had, schoot de middenvelder nu in één keer onberispelijk raak en dat had Lars Bos ook moeten doen, toen hij niet daarna een goede mogelijkheid kreeg om eveneens zijn tweede van de middag te noteren.

Derhalve werd de winning flow door “the Blues” gecontinueerd en met deze onbedreigde 0-3 zege klom LSC 1890 dat volgende week in Oost Groningen bij ASVB op bezoek gaat, in twee K met tien uit vier naar een tweede plek en moet men momenteel alleen Roden op doelsaldo (+1) voor laten gaan.

Foto: s.v.c. LSC1890

Bron: http://pengel.weebly.com