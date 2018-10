Black Boys verlost van hatelijke nul

Sneek- Black Boys dat afgelopen vrijdag met een zeer fraaie promo het nieuwe uitshirt aan de wijde wereld presenteerde, schreef in het kelderduel tegen Lemmer zijn eerste zege van het seizoen bij. De formatie van trainer Lars Niemarkt won weliswaar verdiend, maar maakte het zichzelf onnodig moeilijk tegen een tegenstander die alvast de ticket naar de vijfde klasse wel kan boeken.

De trainer had zichzelf overigens in de spits geposteerd als vervanger van Dennis Niemarkt als toeschouwer de wedstrijd moest aanschouwen. Die wedstrijd leek aanvankelijk op een walk-over uit te draaien, want Black Boys kreeg aanvallende alle ruimte en wist daarvan in de openingsfase twee keer te profiteren. Nadat Lars Niemarkt in een vergelijkbare situatie niet verder kwam dan een slap rollertje, pikte Lars van Dijk in de negende minuut een diepe bal op, waarna hij beheerst de 1-0 liet noteren. Nog geen vier minuten later tastte de Lemster defensie bij een doorkopbal van Niemarkt volledig mis en verdubbelde Alex de Jong met een geweldige uithaal de marge.

Hoewel het publiek nog niet “tien, tien” scandeerde leek het op dat moment aardig die weg op te gaan, maar in het vervolg werden de mogelijkheden schaarser en kreeg alleen Kewin de Jong na een pass van Lars van Dijk nog een 100% kans. De doelman van de groen-zwarten wist met een “Glanzparade” echter de 3-0 te voorkomen en bleef later ook bij pogingen van Justin Wolfswinkel en de al genoemde Kewin de Jong overeind. De gasten zorgden alleen bij een aantal vrije trappen voor enige dreiging maar behoudens bij één waarbij de bal centimeters naast de Black Boys-goal belandde, waren die van een bedenkelijk niveau.

Black Boys kende tot dan weinig problemen, maar vroeg in de tweede helft kwam Lemmer uit het niets terug tot 2-1. Nadat Jordy Albada na een forse charge aan rood was ontsnapt, was een zondagsschot doelman Sander de Vries te machtig. Even later sloot Lemmer een counter met een afzwaaier af en begon men op de zwarte bank toch een beetje onrustig te worden en zeker, toen doelman Sander de Vries later met een redding de gelijkmaker moest voorkomen.

Die onrust had Black Boys daarvoor echter al lang en breed weg kunnen nemen, toen zowel Justin Wolfwinkel als Lars Niemarkt na een door de doelman van Lemmer weg gebokste bal allebei een grote kans kregen. Niemarkt die met nog een kwartier op de klok door Michael Jansen werd afgelost, zag vervolgens dat zijn pass op Alex de Jong geen vervolg kreeg en kopte de bal even later zelf in de handen van de keeper, al was dat wel een lastige bal en feitelijk niet meer dan een halve kans. Nadat een inzet van Justin Wolfswinkel in het zijnet belandde, kreeg Niemarkt na een voorzet van Kevin de Jong echter kort achter elkaar twee herkansingen, maar beide keren wist hij het net niet te vinden. Bij de eerste poging lag de keeper dwars en bij de tweede werd zijn inzet geblokt.

Niet veel later ging de speler-coach naar de kant en vanaf die plek zag hij dat Dennis Kempen tegen een onnodige gele kaart aanliep en niet veel later maakte diezelfde Kempen bij een diepe bal hands en mocht hij na die oliedomme actie de slotminuten vanaf de zijkant volgen. Het was in de vierde wedstrijd al weer de vierde rode kaart voor Black Boys en dat betekent, dat Niemarkt bij de volgende competitiewedstrijd opnieuw zal moeten improviseren, al kan hij dan wel weer een beroep op Chris Stoelwinder doen. Die wedstrijd is overigens op Terschelling en wel tegen de lokale SC, dat evenals Black Boys na vier speelronden drie punten heeft.

