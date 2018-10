Activiteiten It Fryske Gea in de herfstvakantie

Olterterp- Van zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober organiseert It Fryske Gea extra veel excursies voor jong en oud. Een leerzame lezing en de jaarlijkse Duurzame Groene Markt. Voor ieder wat wils dus.

Duurzame Groene Markt in Rysterbosk

De Groene Markt is inmiddels uitgegroeid tot een sfeervol festival waar je naar hartenlust duurzaam kunt shoppen, inspiratie vindt om duurzaam en gezond te leven, kunt proeven van (h)eerlijke hapjes en geniet van live muziek in de prachtige ambiance van het bos.

Datum: zondag 21 oktober van 10.00-16.00 uur

Locatie: Rysterbosk

Kosten: toegang is gratis

Lezing ‘het neusje van de paling’

De verborgen onderwaterwereld is veel complexer en interessanter dan je waarschijnlijk in eerste instantie dacht. Wist je dat bepaalde vissen een enorme behoefte hebben om te reizen? Tijdens deze lezing leer je waarom vissen zover reizen en wat een vismigratierivier is.

Datum: woensdag 24 oktober van 14.00-15.00 uur

Locatie: Kornwerderzand

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas 5,- (t/m 12 jaar 3,-)

en niet-leden betalen € 9,- (t/m 12 jaar € 7,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/lezing-24okt of 0512 – 38 14 48

Wandelexcursies

Geniet van de rust tijdens prachtige wandelingen door de mooiste natuur. Ondertussen vertelt de natuurgids van alles over het gebied.

Excursie: Wandelen bij het Afsluitdijk Wadden Center

Datum: Zondag 21 oktober van 10.30-12.00 uur

Locatie: Kornwerderzand

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wandeling-waddencenter of 0512 – 38 14 48

Excursie: Uitwaaien op de Warkumerwaard tijdens een wandeling

Datum: Zaterdag 27 oktober van 09.30-11.30 uur

Locatie: Warkumerwaard

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wandeling-warkumerwaard of 0512 – 38 14 48

Activiteiten voor de kids

Mama’s en papa’s van natuurfans opgelet! Ook voor de kids is er genoeg te doen in Friesland. Zo hoeven ze zich tijdens hun vakantie niet te vervelen.

Excursie: Wandelexcursie ‘In dak boppe de holle’ in het Rysterbosk (8+)

Datum: Dinsdag 23 oktober van 14.00-16.00 uur

Locatie: Rysterbosk

Kosten: deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk

Opgave: Deze wandelexcursie wordt georganiseerd door Mar & Klif en is onderdeel van de Gaasterlandse Natuurweek die plaatsvindt tussen zondag 21 en zaterdag 27 oktober. Aanmelden viawww.marenklif.nl/excursie-rijsterbos

Excursie: Zoeken naar ‘eilandbewoners’ op de Makkumernoardwaard (6+)

Datum: Woensdag 24 oktober van 14.00-16.00 uur

Locatie: Makkumernoardwaard

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eilandbewoners-24okt of 0511 – 53 96 18

Bezoek voor meer informatie de website www.itfryskegea.nl