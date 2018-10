Woudsend in kaarslicht op Nacht van de Nacht

Woudsend – Zaterdagavond 27 oktober 2018 zal Woudsend voor de derde maal meedoen met de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Doel van het evenement in Woudsend is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling en Woudsend sfeervol verlichten met kaarslicht. Tijdens de Nacht van de Nacht zullen in de straatjes en stegen van Woudsend zoveel mogelijk de lichten gedoofd zijn, zowel binnen als buiten. De straatverlichting gaat een aantal uren uit. Glazen potjes met waxinelichtjes zullen de straten en stegen verlichten. Dit zal een prachtige beleving zijn.

Activiteiten bij kaarslicht

Er zijn verhalenvertellers en er worden nachtgedichten voorgedragen. Bezoekers kunnen sterren

bewonderen met behulp van een sterrenkijker (telescoop) met uitleg. Kinderen kunnen geschminkt worden

in felle kleuren. Op de met waxinelichten verlichte route kan deelgenomen worden aan een speurtocht naar afbeeldingen van nachtdieren. Tevens wordt er een fotowedstrijd georganiseerd.

Op twee locaties is muziek: In de Midstrjitte treedt troubadour Jan Scheffer op met ‘Blues in the Night’. Op

het terras van ’t Ponkje is er muziek van de formatie JazzYpassion. Er kan bij kaarslicht gewinkeld worden.

Bij de horeca kunt u eten en borrelen bij kaarslicht (graag vooraf reserveren). Bewoners en bedrijven brengen deze avond een bijzondere sfeer in het centrum van Woudsend.

‘Feel the Night’

Als extra activiteit is er een presentatie van de projecten van “Feel the Night” door de bekende Friese

architecte Nynke-Rixt Jukema. Locatie: restaurant Omke Jan aan de Iewâl. We hopen op goed en helder weer en dat velen deze avond een wandeling gaan maken in een sfeervol “Woudsend in kaarslicht”. De Nacht van de Nacht begint om 19.00 uur. De activiteiten zijn tot 21.00 uur.