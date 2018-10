Poker Series in Hotel Van de Valk Sneek

Sneek – Op zaterdag 27 oktober komt de Poker Series van Pokeren.nl voor de eerste keer naar Sneek. Het toernooi begint om 16:00 in het Van der Valk Hotel Sneek. De Poker Series is uitermate geschikt voor recreatieve pokerspelers. Je hoeft dus helemaal geen ervaring te hebben om aan het toernooi in Sneek mee te doen. De organisatie zorgt voor vaste delers.

Het toernooi heeft een late instroom tot 17:30. Het is dus niet erg als je niet op tijd aanwezig kunt zijn. Rond 21:00 is het toernooi weer afgelopen, waardoor iedereen weer op tijd naar huis kan. Spelers die worden uitgeschakeld kun meteen weer aan een ander toernooi meedoen. Dit zijn gratis Sit & Go’s waarbij de winnaar een ticket kan verdienen voor een andere voorronde. Voor €12,95 kan iedereen dus de hele avond pokeren.

Voorrondes

Dat Poker niet altijd om geld hoeft te gaan bewijst de Poker Series van Pokeren.nl, nu al ruim drie jaar. Bij het leukste pokerkampioenschap van Nederland komen gemiddeld zo’n 100 spelers per toernooi in actie. De voorrondes worden door het hele land gehouden, waarbij spelers zich kunnen plaatsen voor de halve finale of grote finale.

De Poker Series gaat ook dit jaar weer op zoek naar de beste recreatieve pokerspeler van Nederland. Er worden in 2018 zo’n 50 voorrondes gehouden en daarna volgen er nog drie halve finales, de grote finale en de ranking finale. Spelers kunnen zich voor €12,95 inschrijven op de website en zo in actie komen tijdens een professioneel opgezet toernooi, waarbij de gezellige sfeer erg belangrijk is. Aan de eerste drie seizoenen van de Poker Series deden in totaal zo’n 12.000 spelers mee.

Met een beetje basiskennis van de pokerregels kun je al aan de Poker Series meedoen. Tijdens alle toernooien wordt er gebruik gemaakt van vaste delers, die overigens wel meespelen. Zij leiden het spel in goede banen en helpen waar nodig met de regels. De Poker Series is de perfecte volgende stap voor pokeraars die normaal alleen thuis met vrienden of familieleden pokeren en nog niet om honderden euro’s in het casino willen spelen. Daarnaast is het ook leuk voor spelers die al langer pokeren maar gewoon gek zijn van het spelletje en aan een gezellig toernooi willen meedoen.

De winnaar van de grote finale gaat een jaar lang als ambassadeur voor Team Pokeren.nl aan de slag. Julian Hazelhof uit Groningen won in zijn eerste twee maanden voor het team al €20.000 en Eric Sinke, die seizoen 3 op zijn naam schreef, won bij zijn debuut in januari ruim €15.000 tijdens de Utrecht Poker Series van Holland Casino. Richard Oosterom won eerder dit jaar de aller eerste Poker Series ranking en vliegt op dinsdag 20 november met Team Pokeren.nl naar Las Vegas. Hun pokeravontuur begon voor €12,95 tijdens de Poker Series van Pokeren.nl.

Voor meer informatie kun je terecht op de toernooipagina: https://www.pokeren.nl/pokertoernooien/sneek/