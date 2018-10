Men at Work – hoezo ‘Wij gaan door’

Sneek – Begin augustus meldde de modeketen na een eerder aangekondigd faillissement met schreeuwende kop: ‘Wij gaan door!!’ Per 1 augustus 2018 is er een overeenstemming bereikt over de doorstart van Men At Work. De winkels in Arnhem, Den Haag, Den Bosch, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Sneek zijn inmiddels heropend. Gisteren was de bovenstaande affiche op het raam geplakt van het filiaal aan de Oosterdijk in Sneek. De doorstart verloopt dus blijkbaar niet helemaal zoals aanvankelijk gepland.