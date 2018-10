Sneek- Ella Fitzgerald (25 april 1917) was een Amerikaanse jazzzangeres die als één van de grootste jazzvocalisten ooit wordt beschouwd. Ze werd dan ook roemend The First Lady of Song genoemd en won dertien Grammy Awards. Dit jaar zou Ella 101 jaar geworden zijn en dat gaat Lorrèn vieren op het podium van Lewinski.

Lorrèns warme sound omarmt je, haar muziek is een mengeling van artiesten als Amy Winehouse, Adele, Selah Sue, Corinne Bailey Rae maar ook the one and only Ella Fitzgerald. Samen met haar band zal Lorrèn haar verjaardag vieren. Al sinds ik een klein meisje was hoorde ik Ellas stem uit de speakers komen, thuis zongen we haar liedjes vaak en het heeft mij echt gevormd.

Na de release van haar hitsingle The Game of Love in 2015, werd Lorrèn uitgekozen tot Radio 2 Talent. Hierop volgde de release van haar goed ontvangen debuutalbum Shades of Blue (2015) en haar eveneens goed ontvangen tweede album Land of Possibilities (2017) die gemasterd is door een Grammy Award winner Dave Collins (bekend van zijn werk met o.a Jack Johnson, Bruce Springsteen en Madonna). Met haar muziek heeft Lorrèn op bekende locaties gespeeld, zoals: North Sea Jazz Club, Eurosonic / Noorderslag, Sugarfactory, Paradiso en onlangs nog voor de president van Ghana.

Lorrèn is een multi-instrumentalist die gitaar en piano speelt, toch staat ze het meest bekend om haar herkenbare zijdezachte stem, mét een rauw randje. Verwacht een zangeres die soul, jazz en pop mixt, een zangeres die met gemak haar weg al scattend naar elk jazzlied weet te vinden.

Vrijdag 19 oktober 2018 / 20:00 tot 22:00 tickets via www.lewinski.nl