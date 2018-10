KNMI: Veel zon en warm

Sneek – Het wordt vandaag een zonnige dag en het blijft droog. Het wordt zeer warm voor de tijd van het jaar met maxima die variëren van 22°C op de Wadden tot lokaal 28°C in het (zuid)oosten van het land. Er staat een matige zuidenwind. Aan zee is de wind eerst mogelijk nog vrij krachtig.

Komende nacht is er weinig bewolking en blijft het droog. De minimumtemperatuur komt rond 15°C uit. De zuidoosten- tot zuidenwind is meest matig.

Zondag overdag is er opnieuw veel zon. Wel drijft er af en toe sluierbewolking over. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 20°C graden op de Wadden tot plaatselijk 26°C in het oosten. De zuidenwind is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. (Bron: KNMI)