Sneek- Vanavond wacht de bezoekers van het concert van de Dublin Legends in Theater Sneek een bijzondere ontvangst. Bij de ingang worden zij verwelkomd met live muziek van Paddy’s Day Off. Met hun opzwepende jigs en reels en hartstochtelijke rebelsongs brengen zij het publiek alvast in Ierse sferen. Ook na afloop is er in de foyer een sfeervol akoestisch optreden van deze groep.