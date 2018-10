Sneker Weerman: Opnieuw een warme dag

Sneek – Ook vandaag ziet het weer er voortreffelijk uit.. Naast sluierbewolking zien we de zon en warmt het op tot boven de 20 graden. In de stad mogen we een temperatuur verwachten van 21 tot 23 graden en dat in oktober. Wind waait uit het zuiden, zwak tot matig.

Komende nacht verloopt erg zacht met 13 graden als minimumtemperatuur.

Morgen sneuvelen er records wat de temperatuur aangaat. Het wordt zomerswarm met 25 graden in onze stad. In het zuiden van het land is een 28 graden mogelijk, echt ongekend dit voor de tijd van het jaar. Wind is matig uit het zuiden en het zonnetje schijnt vele uren.