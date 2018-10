Sneek verdient een Friese Anjer voor At The Watergate

Sneek – Het Prins Bernhard Cultuurfonds wil dit jaar de Friese Anjer uitreiken aan een persoon/groep mensen/evenement dat in het kader van de Culturele Hoofdstad een onvergetelijke indruk heeft gemaakt.

At The Watergate (ATW), het internationale Sneker muziekfeest, dat van van 8 t/m 11 mei 2018 in Sneek werd georganiseerd, heeft bij zowel de inwoners als ook de deelnemers aan het muziekfestijn en hun gevolg, tienduizenden mensen dus, een onuitwisbare indruk achtergelaten. Wat een feest, wat een gezelligheid, dat dankzij honderden vrijwilligers, die zich belangeloos hebben ingezet, een supergroot succes is geworden. Van jong tot oud uit alle geledingen van de maatschappij hebben hieraan meegewerkt: van musici tot zangers/zangeressen, van schoonmakers tot cateraars, van chauffeurs tot baliemedewerkers, van beddenopruimers tot afwassers en van organisatoren tot hulpverleners.

Zesduizend jongeren uit vele Europese landen werden ‘gedragen’ door de Mienskip. Ruim 55.000 bezoekers hebben genoten van de vele optredens en activiteiten. Onlangs heeft ATW zelfs de hoogste waardering gekregen van 8.3 van het Fries Sociaal Planbureau.

Nominatie

Is er nog meer motivering nodig om de nominatie voor At The Watergate te ondertekenen voor deze belangrijke provinciale prijs op het gebied van cultuur. Aan de prijs is een speld en een bedrag van 2500 euro verbonden. Er kan tot 10 november ondertekend worden door je naam en eventueel bedrijf en functie via mail te versturen aan: manon@atthewatergate.com

Het effect wordt pas optimaal wanneer het wordt gedeeld. Dat kan door dit bericht zoveel mogelijk te delen via Facebook, Instagram, Twiter en andere social media kanalen. Help At The Watergate aan de Friese Anjer.