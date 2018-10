Patrick Hiemstra nu echt vrijwilliger van de eeuw

Sneek – Patrick Hiemstra (Zeg maar Patrick) is een bekende Sneker. Vrijwel dagelijks kun je hem tegenkomen in zijn woonplaats Sneek. Op weg naar een klusje voor Jan of Anouk van Omme van de Ierse Pub, of Jan Sjoerd de Vries van het Biercafé, of tijdens het rondbrengen van de GrootSneek krant en ‘de Sneeker’, of waar zijn hulp maar nodig is, want Patrick is niet van het stilzitten en het woord ‘neen’ komt niet voor in zijn vocabulaire.

Niets doen, daar is ie niet zo goed in. Hij werkt 25 uur per week bij Eetcafé Snackbar De Mangerie aan de Wijde Noorderhorne in Sneek, woont zelfstandig in een appartementje van de Stichting Philadelphia en is naar eigen zeggen gelukkig in Sneek. Een portret van ‘een kleine reus’ die eigenlijk de titel ‘vrijwilliger van de eeuw’ verdient.

Dat was de intro van het artikel dat werd geplaatst in de GrootSneek krant als een hommage aan deze grote kleine man. Bert Altenburg van damesmodewinkel Stan en Stacy aan het Leeuwenburg in Sneek voegde de daad bij het woord en liet een mooie zwarte polo voor Patrick bedrukken met bovenstaande passende tekst.