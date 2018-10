Nick en Aynur beste voorlezers van de Thomas van Aquinoschool Sneek

Sneek- Vrijdagmiddag was de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd op de Thomas van Aquinoschool uit Sneek. Zes leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 streden om de titel. Alle kinderen lazen prachtig voor en het publiek luisterde geboeid. Voor de juryleden de moeilijke taak om een winnaar te kiezen.

Nick Silvius won bij de groepen 5 en 6. Aynur Isidora bij de groepen 7 en 8. Zij mag in februari gaan strijden tegen andere schoolwinnaars, tijdens de regionale voorronde, in de bibliotheek in Sneek.