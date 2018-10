LF2018 Expositie “Friesland in Europa” – 34 Herfst in Florence

Koudum- In het kader van LF2018 heeft beeldend woordkunstenaar Connie Harkema ruim 50 schilderijen en gedichten gemaakt. Zij zijn dit hele jaar in verschillende samenstellingen en op diverse locaties te bezichtigen onder de titel “Friesland in Europa”.

Het Stadssonnet “Herfst in Florence” is te bekijken bij Galerie Kunst in Beweging, Hoofdstraat 1, Koudum. Geopend op flexibele tijden of op afspraak (connieharkemainfo@gmail.com of 06 87 265 366).

Bijbehorend gedicht:

Bekend om rijke historie, mooie kunst en architectuur.

Met de Dom als dominerend kathedraal stadssymbool:

een basiliek, qua versiering bijna bombastisch frivool.

De koepel met marmeren steunbalken staat best duur

De op drie na grootste kerk van Europa in herfstig guur.

Gauw naar binnen waar ik langs het sobere interieur dool

met in de koepel “Het Laatste Oordeel” als tegenpool.

Bij dit fresco denk ik aan de Campanile als naaste buur.

Ook deze toren is met diverse soorten marmer bekleed

en heeft maar liefst 414 treden te beklimmen naar de top.

Ondertussen spreidt rivier de Arno haar blauw stromend kleed,

en is de Ponte Vecchio – waar rijk ooit het gewone volk meed

via een extra doorgang bovenop – nu voor samensmelting gereed.

Herfst in Florence, antieke architectuur nog niet in het slop.