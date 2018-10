Koninklijke Onderscheiding voor Martien Lankester uit Iens

Iens – Martien Lankester (1949) uit Iens is vrijdag 12 oktober benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân.

Dit gebeurde niet binnen de grenzen van De Vries’ gemeente, maar in Oosterwolde, in de gemeente Ooststellingwerf, aan het slot van de internationale conferentie Organic Food & Farming.

De heer Lankester ontving de onderscheiding als waardering voor zijn lange staat van dienst op het gebied van de biologische-dynamische landbouw. Ook voor De Vries was het een bijzonder moment. Het is haar eerste onderscheiding die ze mocht uitreiken als burgemeester van Súdwest-Fryslân, waar ze twe weken geleden is geïnstalleerd.

Martien Lankester is geboren op 14 maart 1949. Hij

was oprichter en van 1989-1991 voorzitter van Stichting Soune Groun, organisatie voor biologische landbouw;

was van 1989-1992 voorzitter van de vereniging voor Biologische-Dynamische Landbouw en Voeding;

was van 1990-1992 voorzitter van het platform Biologische Landbouw, thans Bionext. Een platform voor activiteiten ter bevordering van de voorlichting over en de afzet van biologische producten;

was vertegenwoordiger (van 1990-1993) in Nederland en is vanaf 2017 ambassadeur van de International Federation of Organic Algriculture Movements (IFOAM), een wereldwijd overkoepelende organisatie op het gebied van biologische landbouw;

richtte in 1991 Stichting Avalon Foundation op. Een organisatie die tot doel heeft in ontwikkelende economieën de biologische sector te versterken en ook projecten op het snijvlak van (biologische) landbouw en natuurbehoud te stimuleren;

is vanaf 2005 lid van de raad van Toezicht van Stichting Zorgboerderij Gerbranda-State te Pietersburen waar biologisch-dynamische landbouw centraal staat.

Locatie uitreiking: Ecomunity Park 1, 8431 SM Oosterwolde