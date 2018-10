K3 daagt scholen in heel Nederland uit

Op 16 november 2018 komt het nieuwe album ‘K3 Roller Disco’ uit. Voor de school van de winnende klas geeft K3 al een dag eerder een exclusief optreden. Het is de eerste keer dat het nieuwe album in Nederland live gezongen wordt door de dames. Naast het optreden ontvangt de winnende klas een special edition van het album met de door hen ontworpen albumcover.

Het is na 10.000 luchtballonnen, Ushuaia en Love Cruise het vierde album van Hanne Marthe en Klaasje. Het album bestaat uit 12 swingende nummers en is vanaf 16 november in de winkels te verkrijgen of te beluisteren via de streamingdiensten.

Praktische informatie

Alle klassen die mee willen doen kunnen alle informatie vinden op www.studio100.com/win. Hier kunnen de gemaakte albumcovers ook ingeleverd worden.