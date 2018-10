I amsterdam naar Friesland

Als de raad van Amsterdam besluit dat de letters I amsterdam weg moeten uit de stad, dan wil Friesland ze graag hebben. Met twaalf extra letters zijn ze prima te hergebruiken in het Amsterdam Lake District. Dat is goed voor Amsterdam, de Friezen en het milieu. De Friese zeilen worden al gestreken.

Het idee komt van de Friezin Lysanne Kuindersma. Ze is druk bezig om toeristen vanuit Amsterdam te verleiden naar Friesland te gaan. Naar het Amsterdam Lake district. “Met twaalf letters er bij, is I amsterdam prima te hergebruiken in Friesland. Die letters willen we in Friesland graag hebben voor het Amsterdam Lake District. Op die manier helpen we Amsterdam met het spreiden van toeristen, krijgen de twee letters een nuttig tweede leven en gaan we verspilling tegen. De letters kunnen milieuvriendelijk per (zeil)boot over het IJsselmeer naar Hindeloopen worden gevaren. Een historische route. Hindeloopen is onderdeel van één van de tours vanuit Amsterdam met www.amsterdamlakedistrict.com ”aldus Lysanne Kuindersma. Inmiddels heeft Lysanne een verzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam.

Binnen een uur rijden vanuit Amsterdam valt er heel wat voor toeristen te ontdekken. Zoals vijf Unesco-wereld-erfgoedlocaties en een mooie plek om foto’s te maken op de dijk tussen zout en zoet water. Verder de kracht van stoom, het oudste eiland van Nederland, de voormalige verdedigingslinie en het malen van windmolens. Verrassende ontmoetingen met de lokale bevolking in klederdracht, rondlopen in oude Friese huizen, kijken naar ambachtslieden die hun ambachten uitoefenen en genieten van een bijzondere, Friese boerenlunch. Allemaal met een comfortabele van alle gemakken voorziene bus. In de bus heeft iedereen een speciale app waarop de rit te volgen is en extra informatie wordt verstrekt. Voor iedere gast is er een unieke kaart van het Amsterdam Lake District gemaakt door de Belgische cartoonist Stef Ringoot. Deze eendaagse rondrit is de opmaat naar meerdaagse rondritten en langere verblijven in Friesland. Op die manier verwachten de initiatiefnemers Amsterdam te ontlasten en Friesland te promoten als logisch verlengstuk van Amsterdam.

Fotobijschrift: I amsterdam Lake District | Ontwerp Ton de Vries – Foto Johan Brouwer