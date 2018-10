Geen plek voor Pauperfontein in Fries Museum: fontein wordt ontmanteld

Leeuwarden- De Pauperfontein krijgt geen plek in het Fries Museum in Leeuwarden. De fontein, ook bekend als de piemelfontein, wordt op 1 december gedemonteerd op een groot Ontledingsfeest in Workum. Daar komt het initiatief ook vandaan, als protest tegen de fontein met de Leeuwen, die de organisatie van Culturele Hoofdstad in de stad neerzette.

Geen plek voor de fontein

“De bevolking heeft die fontein van de culturele elite gekregen, de elite heeft van ons de Pauperfontein gekregen”, zegt initiatiefnemer en kunstenaar Henk de Boer. Hij heeft een ‘mooi gesprek’ gehad met directeur Kris Callens van het Fries Museum.

“Het mooie is dat wij in Workum zeiden dat er geen plek was voor de fontein, en dat de elite nu hetzelfde tegen ons zegt. Dat toont aan dat ieder mens hetzelfde in elkaar zit: je beschermt wat je hebt.”

Afbouw

Met die constatering noemt De Boer het project geslaagd. “Het is met de 2,5 jaar die we er nu aan hebben gewerkt, eigenlijk het langstlopende real-life theaterstuk van Culturele Hoofdstad.” De Boer is blij dat het ludieke protest de hele tijd netjes is gebleven.

“We zijn aan de goede kant blijven staan.” Op 1 december wordt de fontein, een openbaar toilet bekleed met piemels, uit elkaar gehaald en kan ieder van de 350 leden van de Pauperstichting zijn ‘lid’ ophalen.

Foto: Hayo Bootsma

Bron: www.omropfryslan.nl/