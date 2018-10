Echte Tonderzwam in witte nevelen gehuld in Rasterhoffpark Sneek

Sneek – Ype van der Werf: “Bij het zien van deze zwam dacht ik eerst er is iemand die mij een poets bakt. Zijn ze met een spuitbus bezig geweest? Nee, hij is echt en ook niet gefotoshopt. Vanmiddag zag ik deze Echte Tonderzwam in een witte nevel gehuld (zo heb ik hem nog nooit gezien) jammer dat het nog geen kerst/winter is hij zou daar mooi in passen.

de zwammen/paddenstoelen blijven een mysterie en verrassen je telkens. De grond rond een groep Echte tonderzwammen kan in deze periode wit zien van de gevallen sporen.

Foto gemaakt in het Rasterhoffpark door Ype van der Werf