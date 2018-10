De Wylde Boerinne apotheose van Muziektheater IJlst

IJlst – Donderdagavond vond op de ‘pleats’ van boer Ten Woude aan de Sudergoweg 1 in IJlst de première plaats van De Wylde Boerinne, naar de gelijknamige novelle van Teatse Eeltsje Holtrop. Voor toneel bewerkt door Dick van der Heuvel, onder regie van Ypy Zysling met muziek van Sytse Broersma. In een woord: Aanrader!!!!

Zij is boerin en weduwe. Hij is boer, klein van stuk, maar machtig en rijk. Samen kunnen ze ‘de lapen gear smite’ en de machtigste en rijkste boeren van de Greidhoeke worden. Zij zegt “nee” als hij haar ten huwelijk vraagt en vanaf dat moment leveren ze strijd. Hij zet alles in wat hij maar heeft: van de vileine predikant die een eigen interpretatie heeft van Gods woord, via de corrupte burgemeester tot rechters. Zij wordt opgejaagd als een stuk wild en als hij haar het recht van overpad ontneemt, verschanst ze zich op haar boerderij en neemt de woede bezit van haar tot de waanzin en uiteindelijk de dood er op volgt.

De Wylde Boerinne is een meeslepende voorstelling over de kracht van vrouwen, het verdriet van strijd en de schoonheid van het Friese landschap, naar de gelijknamige novelle van Teatse Eeltsje Holtrop. Het is de vijfde en (voorlopig) laatste muziektheatervoorstelling en mag met een gerust hart de apotheose van het IJlster muziektheater worden genoemd.

Glansrollen vonden wij persoonlijk weggelegd voor alleskunner Titia Huisman als de oude boerin Boersma, rasverteller Joop Wittermans, de mooie Renske de Boer als de jonge boerin Boersma, schurk Thijs Meester als boer Lammers, René van der Laan als de vileine dominee, Berber de Vries als dolle meid en Manon Schut als dochter Jutte. Samenvattend: Ypy Zysling (regie), Dick van der Heuvel (script) en Sytse Broersma (muziek) hebben deze productie met veel vakmanschap neergezet en er spannende dynamische gelaagde voorstelling van gemaakt. En uiteraard niet te vergeten de vele andere spelers en vrijwilligers die dit project mogelijk maakten. Waar een kleine stad groot in kan zijn. De Wylde Boerinne wordt gespeeld tot en met 20 oktober. Voor meer info: www.muziektheaterIJlst.nl

Wat mij betreft een zeer welbestede avond. Driewerf Chapeau!!!

Bijgaand een aantal sfeerbeelden.

Wim Walda.