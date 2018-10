Afscheidsbrief Folkert levert veel reacties op

Leeuwarden- Een tussenstand is nog niet bekend, maar voor Tresoar is de deelname aan de verkiezing ‘Stuk van het Jaar’ nu al geslaagd. De hernieuwde aandacht voor de afscheidsbrief van de jonge verzetsstrijder Folkert Bergsma leidt tot veel reacties en zelfs een paar bijzondere nieuwe aanwinsten.

De twintigjarige Bergsma werd op 16 februari 1944 gefusilleerd vanwege zijn rol in een verzetsgroep in Sexbierum. Met zijn afscheidsbrief doet Tresoar in samenwerking met het Fries Verzetsmuseum mee aan de landelijke verkiezing voor het meest bijzondere archiefstuk.

Liefdesbrieven

Naar aanleiding hiervan nam Jantsje Post contact op met Tresoar. Ze is de dochter van Marieke (Rie) Westra, met wie Folkert verkering had tijdens zijn onderduiktijd in Friesland. Ze droeg drie brieven over die Folkert aan zijn geliefde schreef in de periode juli-november 1943. Ze schetsen een ontroerend beeld van een gewone, verliefde jongen in oorlogstijd.

Onderduikadres

Ook brachten medewerkers van Tresoar een bezoek aan de familie Bakker, waar Folkert ondergedoken zat tot zijn arrestatie op 22 november 1943. Corrie Bakker-Kaastra kon informatie geven over de arrestatie van Folkert en droeg verschillende documenten over, waaronder correspondentie tussen de families Bakker en Bergsma.

Liauckama State

Tot slot was er een zeer indrukwekkend gesprek met Jannie van der Meulen-Bruinsma, die als tienjarig meisje getuige was van de Duitse inval op haar ouderlijk huis Liauckama State, waarbij haar vader Rients Bruinsma op wonderlijke wijze ontkwam. Op Liauckama State concentreerde zich het werk van de verzetsgroep, waar Folkert ook deel van uitmaakte, tot deze ten prooi viel aan verraad. In de nacht van 22 op 23 november 1943 was er een golf van arrestaties in Sexbierum en omstreken.

Heeft u ook informatie over Folkert, of over de verzetsgroep in Sexbierum? Dan komt Tresoar graag met u in contact via info@tresoar.nl of 058 789 0 789.

Benieuwd naar het verhaal van Folkert en de verzetsgroep in Sexbierum? Hij vertelt het zelf op zijn Facebookpagina.

De familie van Folkert ondersteunt de campagne en hoopt dat zijn verhaal niet vergeten zal worden.

Stemmen op de afscheidsbrief van Folkert als ‘Stuk van het Jaar’ kan nog tijdens de hele maand oktober via deze link.