Aan Tafel Special Tryater bij Lewinski

Sneek- Op maandag 15 oktober a.s. organiseert Tryater samen met Lewinski een Aan Tafel avond gekoppeld aan de thematiek van de nieuwste theatervoorstelling Tryater, Dorp Europa.

Tryater heeft voor deze bijzondere editie van Aan Tafel theatermakers Eelco Venema en Lourens van den Akker van HOMSK gevraagd hun theatrale video-installatie Us Buorman Yn Tallinn te tonen. Deze installatie is gebouwd in een oude Catalaanse ambulance waarin ze in de zomer van 2017 naar Tallinn reisden op zoek naar de Europese droom. Hun ervaringen en het verzamelde filmmateriaal vormen de basis voor de installaties. Ondersteund door visuals van video-artist Frouke ten Velden en muzikant Hilbrandt ondergaat het publiek een Europese droomtrip. Deze bijzondere ambulance zal voor Lewinski staan en de gasten van Aan Tafel kunnen in groepjes van 7 personen naar binnen. Na afloop zullen Eelco en Lourens aan tafel aanschuiven om na te praten over de installatie en de thematiek Europa, identiteit en toekomstdromen. Natuurlijk onder het genot van het heerlijke eten van Barry (foto).

Video-installatie Us Buorman Yn Tallinn (7 personen per keer, duur 20 min)

https://www.facebook.com/events/968345310020788/

Aanmelden via info@lewinski.nl , kosten maaltijd €15,- per persoon.