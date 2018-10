Tryater speelt ‘Dorp Europa’ bij Fisher Edelstaal Sneek

Sneek – Wie ben ik en waar voel ik me thuis? Wonen en werken dragen bij aan onze identiteit. Daarom speelt Tryater Dorp Europa in huiskamers én bij bedrijven. Op vrijdag 19 oktober om 20:15 uur is Dorp Europa in samenwerking met Theater Sneek te zien bij Fisher Edelstaal aan de Lorentzstraat 9 in Sneek.

Dorp Europa is een kleurrijke voorstelling die iets weg heeft van een sprookje. Wat maakt dat je bent wie je bent? Wat bindt jou met de mensen om je heen? En hoe verhoud jij je tot de plek waar je woont en werkt? Ben jij een Europese (dorps)bewoner? Accepteer je de rol die je in deze maatschappij vervult of verzet je je daartegen?

Als proloog op de voorstelling geeft Tryater Dorp Europa-huiskamervoorstellingen, zoals op zaterdag 13 oktober bij Saskia Rosendaal in IJlst (uitverkocht) en op dezelfde datum bij Tine Douma in Poppenwier.

Als verdieping bij de voorstelling organiseert Tryater op maandag 15 oktober om 17:30 uur met culinair podium Lewinski een Aan Tafel-avond met dezelfde thematiek als Dorp Europa. Tryater heeft voor deze editie van Aan Tafel theatermakers Eelco Venema en Lourens van den Akker van HOMSK gevraagd hun theatrale video-installatie Us Buorman Yn Tallinn te tonen. Deze installatie is gebouwd in een oude Catalaanse ambulance waarin ze in de zomer van 2017 naar Tallinn reisden op zoek naar de Europese droom. De ambulance staat voor de wasstraat van Lewinski, de gasten van Aan Tafel kunnen in groepjes van 7 personen naar binnen. Na afloop schuiven Eelco en Lourens aan tafel om na te praten over de installatie en de thematiek Europa, identiteit en toekomstdromen, natuurlijk onder het genot van eten van Barry Diphoorn.

Kaarten voor Dorp Europa zijn te koop op www.theatersneek.nl en 0515-431400. Reserveren voor de huiskamervoorstelling kan alleen op tryater.nl. Reserveren voor Aan Tafel kan op www.lewinski.nl.