Sneker Weerman: Later meer wolken

Sneek – Schijnt het zonnetje op dit moment bij een nog wolkeloze lucht in onze regio, in het zuiden komen wolkenvelden voor en daar krijgen we later ook last van. De temperatuur doet het uitstekend met een 20 tot 22 graden in de stad, dit bij een zuidoostelijke wind die zwak tot matig is.

Komende avond en nacht opklaringen en de kans op een bui is voor hier erg klein. De minimumtemperatuur 12 graden.

Morgen weer een heerlijke nazomerdag in de herfst. Met een zuidelijke wind wordt het een 22 graden, naast zon zien we ook sluierbewolking overtrekken.

Het weekend verloopt eerst ook nog top met op zaterdag een hoogstandje wat de temperatuur betreft. Deze komt rond de 24 graden uit in de stad, ongekend voor de tijd van het jaar. Verder is het zonnetje er bij en staat er een zuidoost tot zuidelijke wind, meest matig.

Zondag is er een verandering opkomst. De dag start nog prima met de zon erbij. In de middag zien we de bewolking toenemen en later volgt regen. Denk dat dit laat in de middag of avond gaat gebeuren. De temperatuur komt nog een keertje boven de 20 graden uit, 21, vanaf maandag wordt het flink koeler.