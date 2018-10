Mindfullness bij Lewinski

Sneek- Club Univogue brengt je dat Ibiza-gevoel zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Terwijl de deejay zijn zonovergoten plaatjes draait neem jij nog een slokje van je healthy smoothie. Tussendoor maak je kennis met verschillende soorten yoga of kies je voor één van die laid back mindfulness meditaties. Vinyasa of Yin, Hatha of Kabat Zinn, onze mindfulness en yoga-teachers zijn pragmatisch en open minded.

Of je nu een volleerd yogi bent of juist niks weet van yoga en mindfulness, wij nemen je mee op reis langs de verschillende tradities en voor je het weet voel jij je weer helemaal zen! (en daar hoef je niet eens lenig voor te zijn) Dus verzet die vakantie naar Goa of Bali, trek makkelijk zittende kleding aan en kom dat Café del Mar sfeertje proeven in Lewinski.

Zondag 14 oktober om 12.00u / deelname: € 9,50 tickets via www.lewinski.nl

https://www.facebook.com/events/244228526397788/