Uitverkochte show De Dijk en Bokbiercafé met de Woodies in Bolwerk Sneek

Sneek – Na hun razendsnel uitverkochte eerste Bolwerk-show in juni keert De Dijk op 18 oktober terug naar Sneek voor een tweede uitverkochte show.

De Dijk is meer dan een band! Het is een baken. Je kunt zeggen: dat krijg je vanzelf als je het ruim 30 jaar volhoudt. Maar dat is te simpel.De Dijk behoort al decennialang tot het linkerrijtje van de Nederlandse muziekscene. Sinds de oprichting in 1981 leverde de Amsterdamse formatie zo’n twintig albums af met meezingers ‘Als Ze Er Niet Is’, ‘Bloedend Hart’ en ‘Mag Het Licht Uit’. Hiervoor kreeg De Dijk alle belangrijke onderscheidingen van de Nederlandse popmuziek.

Bij Huub van der Lubbe en zijn mannen gaat het er vooral om hoe ze dat doen. Door nooit routine toe te laten, de geloofwaardigheid te bewaken en als groep altijd samen te vallen met het gevoel dat hun muziek verspreidt.

Woodies

Onder het motto bokbier en liedjes kun je vrijdag 19 oktober genieten van diverse soorten bockbier. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door The Woodies.

Dit semi-akoestisch trio uit Groningen komt met nummers van onder andere The Beatles, John Denver, Johnny Cash, Crowded House en Xavier Rudd naar Sneek. Maar op het repertoire staan ook sfeervolle liedjes uit eigen koker.

Singer-songwriters Harold Schenk en Michel Bouma speelden al in hun studententijd in de jaren negentig samen in de kroegen van Groningen. Samen met de Friese bassist Ype Terwisscha van Scheltinga brengen zij close harmonies op een bedje van ritmisch gitaarspel en opzwepende baslijnen.