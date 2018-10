Sportief wandelen voor senioren in Rasterhoffpark Sneek

Sneek – In het Rasterhoffpark in Sneek is er elke dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur onder leiding van Henny Jellema sportief wandelen voor ouderen, georganiseerd vanuit de Gemeente Súdwest-Fryslân onder de naam: Sneek beweegt. Er wordt door het hele park gewandeld, onderweg worden verschillende oefeningen gedaan, terwijl men meteen in de buitenlucht is. Heeft u belangstelling hiervoor, dan kan u contact opnemen met Hennie Jellema via haar mail,, jellemahennie@hotmail.com

Foto: Yvonne Dijkstra Sneek