Sopraan Sterre van Boxtel: primeur bij “Zingen in de Martini” Bolsward

Bolsward – De bekende concerten van “Zingen in de Martini” o.l.v. Jan Brens kent op zo. 11 nov. om 15.00 uur een primeur voor Friesland. Sterre van Boxtel (14 jaar) beschikt over een uitzonderlijk mooie stem.

Samen met organist Martin Mans, het Fries Mannen Ensemble (met pianist Jan Moens en sopraan Margje Dijkstra) en het Fries Blazers Ensemble kan men in de Martinikerk van Bolsward kennis maken met een jonge ster. Zij zal ongetwijfeld haar naam eer aan doen. Sinds een paar jaar is zij al gast geweest bij een aantal concerten o.a. in Enkhuizen. Vorig jaar kerst kwam zij wandelend/zingend de kerk binnen met een prachtige vertolking van het “O mio Babbino Caro” van Puccini. Ook deze middag zingt zij dit lied. Verder zal zij in combinatie met koor, orkest en piano/orgel van zich laten horen in aansprekende klassieke en geestelijke melodieën.

Martin Mans zal het beroemde Hinsz-orgel bespelen. Het Fries Mannen Ensemble gaat samen met de sopraan Margje Dijkstra uit Wolvega een aantal liederen zingen. Margje was in een vroegere versie van het bekende EO-programma Nederland Zingt een bekende verschijning. Diverse koren stonden onder haar leiding, o.a. Vox Humana uit Heerenveen en het Steenwijker Mannenkoor. In de 90-iger jaren was zij geregeld solist bij een van de koren van dirigent Jan Brens.

Zij zingt samen met begeleiding van Jan Moens op piano en de dirigent op saxofoon het Nonnenkoor van Johann Strauss. Verder is zij solist in een nieuw arrangement van Brens met de titel “Take my hands” in samenspel met het Fries Blazers Ensemble.

Dit orkest wordt bij ieder concert gevormd uit een bestand van zo’n 50 liefhebbers van koraalmuziek en licht klassieke werken. 25 Blazers in een brassband-bezetting oefenen één keer op een zaterdagmorgen het concertprogramma. De muzikanten komen uit een groot gebied van de provincie en zelfs “Friezen om útens” doen graag mee. Men speelt eveneens “World in Union” van de Engelse componist Gustav Holst in een arrangement van de dirigent. Naast koraalspel in o.a. Taizé-liederen sluit het orkest het concert af met een Engelse hymne.

Het Fries Mannen Ensemble bestaat 10 jaar en werd op initiatief van tenor Koop Lammertsma en Jan Brens opgericht. In eerste instantie waren er 8 zangers. Tegenwoordig telt het solistenkoor 11 stemmen. Men zingt uitsluitend voor goede doelen, in eerste instantie voor “hun”meisjesschool op Sri Lanka. Verder zijn gelden overgemaakt naar o.a. de Trijntje Beimersstichting, de Schuilplaats in Sneek, de Voedselbank en vele andere instellingen. Er zijn in de afgelopen jaren 4 CD’s uitgebracht. Het koor treedt ruim 20 keer per jaar op in een groot deel van Noord-Nederland.

Martin Mans is een zeer bekende organist in ons land en ver daarbuiten. Diverse keren was hij reeds de gastsolist in de Martinikerk. Ook deze keer zal hij soleren, de andere artiesten en de samenzang begeleiden. Zie voor meer info de diverse websites van koor en solisten!

In verband met de te verwachten toeloop op dit bijzondere concert is het raadzaam om de kaarten à 10 euro in de voorverkoop te verkrijgen bij leden van koor en orkest, bij PRIMERA (Singel 10—Sneek), PRIMERA (Nieuwmarkt 13—Bolsward) of op de concertmiddag v.a. 2 uur aan de kerk.