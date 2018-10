Sneker Weerman: Nazomer cadeautje

Sneek – Vandaag is het genieten geblazen met het weertje. Met de zon erbij wordt het in de stad 20 tot 22 graden, op en nabij het Sneekermeer wat koeler. De wind waait uit het oost tot zuidoosten en is zwak tot matig.

Komende dagen blijft de wind meest uit het zuidoost tot zuiden waaien en houden we het warme weer. Pas vanaf zondagavond verandert het weerbeeld en wordt het volgende week flink koeler.

Zo ver is het nog lang niet. kijkende naar komende nacht, dan verloopt deze vrij helder en daalt de temperatuur in de late nacht naar een 11 graden.

Morgen zon, ook bewolking en bij een zuidoostelijke wind die zwak tot matig is wordt het 19 tot 22 graden.

Vrijdag weinig verandering, zaterdag zou het met het zonnetje erbij zelfs nog wat warmer kunnen worden, en dit halverwege oktober, genieten!