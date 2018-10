Kuierjûn in Langweer

Langweer-Een bijzondere avondwandeling voor jong en oud, met muziek en verlichting. Op 3 november 2018 wordt er een sfeervolle avondwandeling georganiseerd rondom Langweer.

Deze 5 km lange avondwandeling is geschikt voor iedereen, jong & oud, met en zonder beperking, honden zijn ook welkom mits deze zijn aangelijnd. Je kunt onderweg rustig genieten van de prachtig verlichte objecten. Ook zijn er in de route diverse activiteiten georganiseerd waar u rustig een hapje en drankje kunt doen en genieten van de muziek. Er kan gestart worden in Het Wapen van Langweer om 19:00 uur

De kosten voor deze route zijn: € 5,00 bij inschrijving en € 7,50 ter plekke. Inschrijving kan op www.deskutsjekuier.nl Ben je na deze sfeervolle wandeling nog lekker fit? Dan kun je nog even door swingen in Het Wapen van Langweer met “Joop Obama”