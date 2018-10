De bal rolt weer …. voorbeschouwing 13 en 14 oktober

Sneek- Zowel de beide teams van Sneek Wit Zwart als LSC 1890 beleefden een prima weekeinde. Alle drie wisten tegen resp. Nieuw Buinen, SC Creil en Sint Annaparochie hun wedstrijd te winnen en nestelden zich in de top van de ranglijst. Daar staat Waterpoort Boys ook nog steeds, maar de puntendeling tegen Makkum was gelet op het personele surplus teleurstellend. Die teleurstelling was nog groter bij ONS Sneek en Black Boys, want beide verloren hun uitwedstrijd en wel tegen resp. Jong FC Groningen en Nieuweschoot.

Komend weekeinde komen Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart ZM als eersten in actie. Eerstgenoemde ontvangt SC Bolsward en ZET EM ontmoet in Stavoren QVC, terwijl het Zuidersportpark een half uur later het decor is van de wedstrijd tussen ONS Sneek en Ajax. Op zondag gaat het programma om 14.00 uur verder met de duels tussen Hoogezand en LSC 1890 en tussen Black Boys en Lemmer, terwijl SC Stadspark en Sneek Wit Zwart het slotakkoord verzorgen.

ONS Sneek – Ajax

Zaterdag 13 oktober 2018 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Trainer Paul Raveneau vertelde na afloop van de wedstrijd tegen Jong FC Groningen dat hij ondanks de nederlaag goede dingen had gezien. Dan had hij blijkbaar een andere wedstrijd gezien dan wij, want ONS Sneek kon niet echt een vuist maken, al gaven de Snekers – en daar moeten we hem gelijk in geven – ook niet zo heel veel weg. Aanvallend was het echter en zeker in de het eerste helft onder de maat en behoudens een kans voor Genridge Prijor en een halve voor Nick Kuipers wist zijn ploeg toen niets te creëren.

Dat laatste was overigens tegen asv De Dijk ook lange tijd het geval. Uiteindelijk was de overigens verdiende zege dan ook een behoorlijk zware bevalling. In dat kader is de vraag opportuun, of een meer offensieve speelwijze (in bepaalde wedstrijden) niet meer wenselijk is. Verdedigend en de cijfers bewijzen dat, heeft het drie-vijf-twee zonder meer zijn waarde, maar aanvallend schiet het tekort. Negen goals in zeven wedstrijden lijkt niet een onaardig gemiddelde, maar als men die tegen de mindere goden er aftrekt, dan hou je welgeteld één treffer oftewel 0,25 goal per wedstrijd over.

​Die zwakke(re) broeders in de derde divisie zijn vooralsnog promovendus Eemdijk en de degradanten asv De Dijk en Achilles ’29. Vlak daarboven staat momenteel Ajax en dat is komende zaterdag op het Zuidersportpark de tegenstander. De Amsterdammers kruisten in het seizoen 2014-2015 al eens in competitieverband de degens met de oranjehemden en beide confrontaties eindigden toen onbeslist. In dat seizoen waarin ONS dankzij een overwinning op SC Genemuiden op de laatste speeldag de dans ontsprong, sneuvelden de Ajax-amateurs in de nacompetitie. In de hoofdklasse speelde men vervolgens in de strijd om de prijzen geen rol en moest men o.a. Spijkenisse laten voorgaan, maar vorig seizoen leverde een periodetitel en het deelname-certificaat aan de play offs uiteindelijk promotie naar de derde divisie op.

​Na zeven wedstrijden staat de ploeg van trainer en oud Heerenveen- en Cambuur-speler Yuri Rose daarin met zes punten op een vijftiende plek. Eerst afgelopen zaterdag schreef men tegen DOVO de eerste driepunter bij. Daarvoor moest Ajax het doen met remises tegen resp. ASWH, asv De Dijk en SJC, terwijl men bij Noordwijk, Quick Boys en FC Lisse vrij kansloos ten onder ging.

ONS Sneek waarbij Curty Gonzales afgelopen zaterdag om onduidelijke redenen ontbrak, was daarentegen tot nu toe in geen enkel duel helemaal kansloos. Ook afgelopen zaterdag niet, al was het aanvallend zoals hiervoor al werd vermeld, eigenlijk te matig om aanspraak op een goed resultaat te kunnen maken. Zo’n resultaat moet zaterdag echter wel behaald worden, wil ONS de druk op de doelstelling i.c. een positie in de middenmoot niet teveel opvoeren. Dan zullen de Snekers zich in offensief opzicht echter beter moeten wapenen, anders kan het net als tegen De Dijk tegen de andere Amsterdammers ook zo maar weer een zware bevalling worden.

SC Stadspark – Sneek Wit Zwart

​Zondag 14 oktober 2018 – aanvang 14.30 uur

Sportpark Stadspark – Groningen

Het geduld werd uiteindelijk beloond, maar de toevoeging “engelen” was tegen Nieuw Buinen zeker op zijn plaats. Meer dan een uur had de dominerende formatie van trainer Germ de Jong nodig om de ban te breken, waarna de oefenmeester – en dat is absoluut ook een kwaliteit – een gelukkige hand van wisselen had en invaller Jorn Wester de drie punten definitief zeker stelde.

Daarbij mag overigens de rol van een andere invaller i.c. Joey Huitema niet onbenoemd blijven, want “het jongere broertje van” fungeerde bij de eerste treffer van Wester als architect en leverde aldus een niet onbelangrijke bijdrage aan de bouw van de triomfboog. Huitema is samen met Matts Bruining en de al genoemde Jorn Wester één van de exponenten uit de eigen jeugdopleiding en klopt dit seizoen nadrukkelijk op de deur van de hoofdmacht die komende zondag in Groningen op bezoek gaat bij SC Stadspark.

Die club ontstond na een fusie tussen Gronitas en de Vogels en begon toen in de derde klasse. Nadat men in het seizoen 2014-2016 met een straatlengte voorsprong kampioen werd, leek het in het tweede seizoen in de tweede klasse ook die kant op te gaan. Wij hadden echter een vooruitziende blik, toen we GOMOS als voornaamste kanshebber tipten. Die blik werd uiteindelijk bewaarheid, waarna SC Stadspark via de play offs en via Beilen en LAC Frisia 1883 alsnog promotie naar de eerste klasse bewerkstelligde.

In die klasse was de start nog niet echt overtuigend, want afgelopen zondag schreef de fusieclub met een gelijkspel bij WVV pas het eerste puntje op zijn conto. De eerste twee ontmoetingen tegen resp. Nieuw Buinen en FVC gingen verloren, al was het verschil in die duels marginaal. Die ietwat tegenvallende resultaten betekenen echter niet dat komende zondag met SC Stadspark een zwakke broeder het gelijknamige sportpark betreedt. Integendeel, in de duels met LSC 1890 bleek vorig seizoen dat de Groningers over een sterk team beschikken. Een team dat goed en verzorgd voetbal speelt en dat best wel eens de revelatie van het seizoen zou kunnen worden.

Of Sneek Wit Zwart dat wordt, is een overbodige vraag, want van de Snekers wordt eigenlijk niets minder dan een topklassering verwacht. Om die verwachting gestand te doen, is de eerste uitoverwinning min of meer noodzaak. Die had overigens al lang en breed in de pocket kunnen zitten, ware het niet dat men zich twee weken terug bij SVBO liet aftroeven. Dat mag de ploeg nu niet weer gebeuren, maar dat zal niet eenvoudig worden, Maar als men de kansen nu wel – en het liefst eerder – weet te verzilveren dan moet dat mogelijk zijn en anders vertrouwen we op de hand van De Jong en op de al genoemde exponenten.

Hoogezand – LSC 1890

Zondag 14 oktober 2018 – 14.00 uur

Sportpark De Kalkwijck – Hoogezand

Bij deze voorbeschouwing doken visioenen van piramides op en dat niet alleen vanwege het mooie artikel in de Leeuwarder Courant over Marco Ahmed. De start van LSC 1890 is immers bijna vlekkeloos en als men de ranglijst met dat Egyptische erfgoed vergelijkt, dan hebben de blauwhemden momenteel de top van de piramide in het vizier, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het weerwerk tot nu toe nog niet al te groot was.

Dat is komende zondag ongetwijfeld groter, want dan stuit LSC 1890 in Hoogezand op de club van die naam. Hoogezand is na een kortstondig verblijf in de eerste klasse en nadat men verder het leeuwendeel van de seizoenen in de oostelijke variant van de tweede klasse doorbracht, drie weken geleden begonnen aan zijn tweede seizoen in twee K. Die start resulteerde in een 5-2 zege op Peize en remises tegen ASVB en Oerterp waarbij de uitslag van laatstgenoemde wedstrijd (5-5) zeker opvallend mocht worden genoemd.

Opvallend was verder dat Heine Uuldriks die na omzwervingen bij Harkemase Boys en Staphorst op het oude nest terugkeerde, in die wedstrijd niet één keer tot scoren kwam. De 29-jarige spits scoorde in zijn laatste seizoen in dienst van de rood-zwarten (2011-2012) maar liefst 31 keer en de hoop op een beter seizoen dan het vorige is toch een beetje op zijn “Torinstinct” gevestigd. Het vorige seizoen was overigens geenszins slecht, want daarin reikte Hoogezand o.a. dankzij twee overwinningen op LSC 1890 tot plek drie en nam men deel aan de nacompetitie met een terugkeer naar de eerste klasse als doel.

“Promotie is bij LSC 1890 gelet op de smalle selectie niet het directe doel”, aldus Marco da Silva in de voetbalbijlage van Groot Sneek, “maar als we grotendeels fit zijn, kunnen we absoluut bij de top vijf eindigen.” Nu “the Blues” in de tot nu toe gespeelde wedstrijden voetballend beter waren dan de opponenten en nu de selectie met de komst van Ahmed iets ruimer in zijn jasje zit en verdedigend stabieler oogt, is het wellicht tijd om de onderdrukte ambitie (terugkeer naar de eerste klasse) weer voorzichtig van zolder te halen. Dan moet men echter “het verprutsen van kansen” wel een halt toeroepen, want ook afgelopen zondag had LSC 1890 weer een zee aan kansen nodig om tot scoren te komen. Lukt dat, dan geven we de Snekers een goede kans, maar anders zou het zondag op De Kalkwijck wel eens heel lastig kunnen worden om de drie punten bij het totaal te kalken.

Waterpoort Boys – SC Bolsward

​Zaterdag 13 oktober 2018 – 14.40 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Waterpoort Boys was het na rust in en tegen Makkum helemaal kwijt en dat kwam volgens onze correspondent mede door de vele verschuivingen die trainer Janco Croes bij het begin van de tweede helft toepaste. Daardoor bleef het toen in ondertal spelende Makkum eenvoudig overeind en evenals voor rust de meest gevaarlijke van de twee. Het duel had vanuit Sneker perspectief dan ook veel minder dan met 1-1 kunnen aflopen.

Nu bleef Waterpoort Boys zij het met veel kunst- en vliegwerk, ongeslagen en begint het komende zaterdag als nummer vier aan de thuiswedstrijd met SC Bolsward. De fusieclub uit de Hanzestad begon sterk aan het seizoen met een 2-1 overwinning op het altijd taaie TOP ’63, maar vervolgens ging men tegen Sneek Wit Zwart ZM en Tollebeek met duidelijke cijfers onderuit, al was de wedstrijd tegen de polderbewoners met maar liefst elf goals voor de neutrale toeschouwers wel een lekkerbekje.

SC Bolsward ontstond in 2013 uit Bolswardia en CAB en twee jaar later werd het bolwerk op Het Bolwerk uitgebreid met RES. De zaterdagtak begon op basis van “de licentie” van Bolswardia in de derde klasse en hield dat twee seizoenen vol. Sinds 2015-2016 behoort de combinatie tot de rijen der vierdeklassers en daarin deed men het elk seizoen naar behoren met vorig jaar in de vorm van deelname aan de nacompetitie een beetje slagroom op de taart. Daarmee kreeg men de kans om het verloren gegane terrein te heroveren, maar uiteindelijk bleek dat terrein verloren. Dit seizoen lijkt het zicht op een hoger heroptreden daarentegen nog ver weg.

Of dat laatste ook voor de Wéé Péé Béé geldt, blijft afwachten. De geel-blauwen kwamen weliswaar redelijk uit de blokken, maar dat gebeurde wel tegen ploegen van wie normaliter niet verwacht mag worden dat zij een rol van betekenis zullen vervullen. Bij de eerste, echte krachtmeting slaagde Waterpoort Boys echter niet voor het tentamen en daardoor blijft de rol van de Snekers vooralsnog even ongewis al het weer. Tenzij de ploeg die desalniettemin tegen SC Bolsward als favoriet vertrekt, ons zaterdag wel weet te overtuigen. Dat lukt naar ons oordeel alleen, indien er niet teveel in de opstelling “gehusseld” wordt, want voetballers zijn net mensen en hebben eerst en vooral behoefte aan structuur.

QVC – Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 13 oktober 2018 – 14.30 uur

Sportpark De Ribbe – Stavoren

Hoewel die amper een paar maanden oud zijn, was het een uitslag die oude tijden deed herleven. Na een moeizame eerste helft draaide “the machine” weer als vanouds en daardoor werd niet alleen het doelsaldo aardig opgevijzeld, maar werd ook beslag gelegd op de tweede plaats. Die nam men over van QVC en dat is komende zaterdag de volgende opponent van ZET EM.

QVC was ooit het vertrekpunt van de imposante carrière van Age Hains Boersma en voor de voorstopper van de wit-zwarten heeft de wedstrijd van zaterdag dan ook het karakter van thuiskomen. Dat thuiskomen doet hij bij een club die eigenlijk een generatiegenoot van Sneek Wit Zwart is. Evenals de Snekers hebben de groen-witten het 100-jarig bestaan namelijk al enige tijd achter de rug. De club werd in 1916 opgericht onder de naam SVV, waarna de naam dertien jaar later werd gewijzigd in Quick. Vlak na de oorlog fuseerde Quick met De Valken uit Warns en sindsdien komt de club uit onder de naam QVC oftewel de Quick Valken Combinatie.

In de voorbije jaren was de derde klasse steeds het strijdtoneel en was de combinatie doorgaans een goede middenmoter, al was het ook een paar keer kantje boord. In die seizoenen moest men het vege lijf namelijk via de nacompetitie redden. Vorig seizoen bleef de nacompetitie op de laatste speeldag buiten bereik en dat deed toen toch een beetje de wenkbrauwen fronsen, omdat met de terugkeer van goaltjesdief Wieger Zwaan algemeen werd verwacht dat QVC dat seizoen een factor van betekenis zou worden. Die factor lijkt de club nu in de vierde klasse wel te zijn, want de hoofdmacht won op de eerste twee wedstrijddagen redelijk eenvoudig van Makkum en Sleat, waarna in Sint Jansklooster de topper tegen koploper VHK – en dat is bepaald geen schande – met 2-0 werd verloren.

Sneek Wit Zwart kende tegen Makkum ondanks een overdosis aan kansen een mindere start, maar poetste het enigszins bevlekte blazoen tegen SC Bolsward en SC Creil behoorlijk op. De contouren van het favoriet zijn werden na die overwinningen dan ook een stuk duidelijker, maar of dat proces zich zaterdag doorzet, blijft afwachten. De Boot Babes zullen in ieder geval de slordigheid uit de eerste helft van afgelopen zaterdag thuis moeten laten, want zo makkelijk als tegen “de Es Céé’s ut Bolsert en de polder” zal het niet gaan. Vooral niet omdat de ploeg van trainer Ype Haytema ongetwijfeld het verlies in diezelfde polder wil compenseren en omdat winnen op De Ribbe nooit een eitje is en ook nooit is geweest.

Black Boys – Lemmer

Zondag 14 oktober 2018 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Drie gespeeld, drie verloren en in elke wedstrijd een rode kaart. Dat is de schamele oogst van Black Boys na de confrontaties met Surhuisterveen, ONB en Nieuweschoot. Kijkend naar de ranglijst waren dat echter vooralsnog niet de ploegen waartegen men de punten moet halen. Dat moet gebeuren tegen tegenstanders die pak ‘m beet in de rechter helft bivakkeren en met Lemmer betreedt één daarvan zondag het Schuttersveld.

Lemmer is een club met een rijke en memorabele historie. De club wist in het verleden zelfs plaatsgenoten als wijlen Ate Westerhof en Meinte Oppedijk naar de Lemstervaart te lokken. Van die rijke geschiedenis is alleen nog de herinnering over, want nadat de ploeg een aantal seizoenen terug onder leiding van Arjen Postma (nu trainer van Zeerobben) nog twee jaar in de tweede klasse uitkwam, begon een vrije val en als de Lemsters niet oppassen volgt, nu men na drie speelronden onderaan staat, na twee degradaties op rij dit seizoen ook nog eens de pijnlijke afgang naar het souterrain van het amateurvoetbal.

Die teloorgang werd overigens min of meer ingezet na het stoppen van Marcel Schutz, Hij had een belangrijk aandeel in de revival die Lemmer uiteindelijk naar de tweede klasse bracht. De voormalige spits die op één seizoen bij ONS Sneek na zijn hele voetballeven in het groen-zwart versleet, maakte in totaal 328 goals voor de club en was daarmee een groot deel van de kurk waar Lemmer bij de wederopstanding op dreef.

Bij Black Boys bestond die kurk vooral uit telgen uit de De Vries-dynastie. Daarvan was Nicky zo’n beetje de laatste, totdat de al gestopte Erwin noodgedwongen werd gereanimeerd en Sander na het onverwachtse afscheid van doelman Anne Pruiksma de handschoenen weer aantrok. Keepen doet laatstgenoemde nog steeds, terwijl Dennis Niemarkt uit Bolsward werd teruggehaald om de vacature “Erwin” in te vullen. De laatste weken vormde Niemarkt samen met de al genoemde Sander de Vries en spelers als Alex de Jong, Kewin de Jong en Harry Terpstra dan ook het raamwerk van de formatie van trainer Lars Niemarkt.

Dat raamwerk is zondag incompleet, want na zijn optreden in Nieuweschoot valt er deze week ongetwijfeld een pittig briefje op de deurmat van huize Niemarkt. Tenzij Black Boys tegen de schorsing in beroep gaat en dat achten we in verband met de krappe selectie niet uitgesloten. Immers bij het huidige personeelsbestand komt iedere uitsluiting ongelegen, maar zeker met de confrontatie met Lemmer in het verschiet. Hoewel het seizoen nog pril is, is die wedstrijd gelet op de huidige stand van zaken meteen al één uit de categorie “cruciaal”. Daarbij kan de trainer Niemarkt niet alleen iedere kracht maar zeker ook de andere Niemarkt en bovenal een resultaat heel goed gebruiken.