College SWF niet akkoord met komst recreatiewoningen Workum

Sneek- De plannen van WJH Yachtservice om aan de rand van Workum dichtbij het spoor zestien boothuizen met recreatiewoningen erboven te bouwen, gaan voorlopig niet door. De gemeente Súdwest-Fryslân stond eerst positief tegenover de plannen, maar burgemeester en wethouders willen er nu niet meer aan meewerken.

Omdat het in een industriegebied is, zou de komst van de woningen andere bedrijven in de weg kunnen zitten wanneer die extra geluid produceren. Bovendien lopen er hogedruk-aardgasleidingen door het gebied en dat levert te grote risico’s op, is de inschatting. Het bedrijf WJH Yachtservice wil niet reageren op het besluit.

Bron: www.omropfryslan.nl/