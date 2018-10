25 jarig jubileum Viswijvenkoor Grietje Sprot Hindeloopen

Hindeloopen – Eind 1993 is Viswijvenkoor Grietje Sprot opgericht. De naam werd gekozen uit eerbetoon aan een ziekelijk ‘visleurstertje’: Grietje Sprot. De vaak oude Fries- en Nederlandstalige liedjes gaan over de vis, de zee, de vissers en de zeelui, over liefde, zorgen en verdriet, maar … ook over de pleziertjes van de “Fiskwiven”.

De ruim 20 leden van Grietje Sprot beleven het harde leven van de vissersvrouwen rond 1920 in hun optredens op haven- en straatfestivals, visserijdagen en andere maritieme evenementen in binnen- en buitenland. Ook optredens in bejaarden- en verzorgingshuizen worden erg gewaardeerd. Tijdens de optredens wordt uitleg gegeven over de klederdrachten die ze tijdens de optredens dragen en die rond 1920 in de verschillende vissersplaatsen langs de Nederlandse kust gebruikelijk waren. Er wordt eveneens verteld over gebruiken en materialen uit die tijd. Het totaal illustreert het zware leven van de hardwerkende vissersgezinnen; een stukje cultuuroverdracht.

Niet alleen het publiek geniet van de op deze manier gepresenteerde liedjes, ook aan de viswijven is het enthousiasme ook na 25 jaar nog steeds af te lezen. Bij optredens wordt “uit het hoofd” gezongen en zonder dirigent. De begeleiding bestaat uit accordeon, trekzak, concertina, fluit en zelfgemaakte ritme-instrumenten. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina Grietje Sprot.