ZaMiBo in Bakkersdochter Sneek met APK Blues Station

Sneek – Zaterdagmiddagborrel op 13 oktober vanaf 17:00 uur in de Café de Bakkersdochter in de Scharnestraat in Sneek: APK Blues Station. Nadat om 17.00 de meeste winkels zijn gesloten, is het tijd gezellig bijkletsen met een drankje erbij en een lekker stukje blues op prettig volume van APK Blues Station. En wie weet wordt het wat later toch nog een beetje rocken. We zien wel…Lekker relaxed! En je kunt zo binnenlopen: vrij entree.

APK Blues Station Bestaat uit het bekende trio Anton (zang en gitaar), Pieter (bas) en Klaas (drums en zang). Met Henk Mulder op toetsen is de band nog completer en leuker geworden! APK Blues Station vind je ook op facebook