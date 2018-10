Leeuwarden- Na de succesvolle uitgaven van deze overzichtelijke taalgeschiedenis van Fryslân in het Fries en in het Nederlands, is nu ook een Engelse vertaling verschenen van Fryslân land van talen, een geschiedenis onder de titel: The story of Frisian in multilingual Friesland, door Reitze J.Jonkman & Arjen P. Versloot

The story of Frisian in multilingual Friesland is een zeer leesbare en rijk geïllustreerde uitgave over de geschiedenis van het Fries: waar het vandaan komt, hoe oud het is en dat het in de loop der eeuwen nogal veranderd is. Hoe de positie in de maatschappij niet altijd hetzelfde was en wat deze in de laatste eeuw is geworden.

Boekpresentatie:

Vrijdag 12 oktober a.s. rond 11.30 uur vindt de presentatie plaats bij het NLPD Seminar (Network to Promote Linguistic Diversity) in de theaterzaal van NHL Stenden, Rengerslaan 10 in Leeuwarden. De heer Robert Jackson, Head of Mission at the embassy of Ireland in Nederland ontvangt het eerste exemplaar uit handen van één van de auteurs, Reitze Jonkman van NHL Stenden Hogeschool. Op dit seminar zijn 14 overheden aanwezig met één of meer minderheidstalen (bijvoorbeeld Wales en Ierland); 25 universiteiten en NGO’s actief op het gebied van de regionale- en minderheidstalen.

Boekgegevens:

The story of Frisian in multilingual Friesland

Auteurs: Reitze J. Jonkman en Arjen P. Versloot

Engelse vertaling: Thom Johnston

Uitvoering: paperback

Verkoopprijs: € 14,95

Pagina’s : 112

Uitgeverij: AFUK, Leeuwarden

ISBN: 9789492176882