Sneker Weerman: Morgen meer zon

Sneek – Gisteren was er meer bewolking dan ik had verwacht. Ook deze dinsdag drijft er nog geregeld bewolking over, morgen overheerst de zon.

Werd het gisteren nog een graadje of 16, vandaag wordt het ietsje warmer, 17 graden. De wind waait uit het zuidwest tot zuiden, zwak tot matig.

Komende nacht verloopt vrij helder en daalt de temperatuur in de late nacht naar een 8 gradenMorgen waait de wind uit het oosten, 2 tot 4 bft op het Sneekermeer. De temperatuur boekt winst, 19 graden op en nabij het Sneekermeer, in de stad komt ze rond de 21 graden uit.

Donderdag wat meer bewolking, wel warm met 20 graden. Het blijft ook deze dag droog. Wind minder sterk uit het zuidoosten, zwak, af en toe matig. Vrijdag weinig verandering.