Open Dag voedselbank Sneek-Wymbritseradiel

Sneek – Op 16 en 17 oktober (week 42) vallen elk jaar respectievelijk Wereld Voedseldag en Wereld Armoededag. Beide thema’s raken de kern van het werk van de voedselbanken. In onze missie is vastgelegd dat wij voedsel inzamelen dat anders verspild zou worden. En dat we dat voedsel uitdelen aan mensen die dat heel hard nodig hebben. Voedselbanken strijden zo tevens tegen voedselverspilling.

Om die reden is week 42 uitgeroepen tot de Week van de Voedselbanken. We hopen in die week drempels te verlagen. Je hoeft je niet te schamen om naar de voedselbank te gaan. Ben je benieuwd hoe het werkt? Wil je weten waar voedselbanken hun eten inzamelen? Wil je zien hoe we omgaan met voedselveiligheid? Ben je benieuwd wanneer je in aanmerking komt voor voedselhulp?

Open dag

Ook de Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel zet haar deuren open. Op zaterdag 20 oktober tussen 10 en 14 uur bent u van harte uitgenodigd om een kijkje achter de schermen te nemen. Er zijn medewerkers van de Voedselbank aanwezig die al uw vragen kunnen beantwoorden. De Voedselbank is gevestigd aan Top 4, 8606 JT, Sneek. Voor meer informatie kijk op de website: www.voedselbanksneek.nl