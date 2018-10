Luna lichtfestival zet Leeuwarden in de schijnwerpers

Leeuwarden – Op 22, 23 en 24 november verrassen kunstenaars en designers uit binnen- en buitenland op onverwachte plekken in de binnenstad met licht, geluid en experiment tijdens het Leeuwarden Urban Night Adventure, oftewel LUNA. Hiernaast is er van alles te beleven op het gebied van film-, licht- en geluidskunst.

Magisch verlichte panden, video-mappings op de gevel van een monumentaal pand of op de kade van een kanaal, merkwaardige elektronische installaties op pleintjes en in steegjes die normaal onontdekt zouden blijven. LUNA is een feest voor de zinnen, gratis toegankelijk voor iedereen, een spannende speurtocht voor de toevallige voorbijgangers én voor kenners.

In 2016 was de succesvolle pilot van LUNA: 15 kunstenaars maakten drie dagen lang van Leeuwarden een magische stad. Het lichtfestival trok zo’n 45.000 mensen de stad in.

Onder andere kunstenaar Robert Sochacki (PL) maakt onderdeel uit van LUNA 2018. Sochacki maakt van het Gouverneursplein een feeëriek landschap met fantasievolle en kleurrijke verhalen en bijzondere geluiden die hij in de directe omgeving ophaalt en mixt met zijn oneindige verzameling aan beelden die op het netvlies blijven hangen. Het volledige programma wordt later bekend gemaakt.

LUNA is onderdeel van de slotfestiviteiten van Leeuwarden-Fryslân 2018.