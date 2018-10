Friese kinderboekenschrijvers op tournee met het ‘Aksjeboek foar bern’

Sneek-Het is een drukke tijd voor kinderboekenschrijvers Hanneke de Jong en Linda de Haan. Bijna alle dagen van de Kinderboekenweek zijn ze op pad met het Friese kinderactieboek: De Bonsterkes op ̓e terp. Voor dit actieboek hebben ze een speciale voorstelling gemaakt die op verschillende basisscholen in Fryslân gespeeld wordt. De scholen zijn erg blij met het aanbod en maken er dankbaar gebruik van. In het boek gaat het over de familie Bonsma die met hun kinderen Joery en Nine onlangs verhuisd zijn van de stad naar het dorp. Voor de kinderen is het erg wennen.

Zouden ze wel weer nieuwe vrienden maken? Het boek sluit mooi aan op het thema van de Kinderboekenweek: “Vriendschap”. Het actieboek is nog de hele maand te koop voor maar € 4,95, de voorstelling is nog te zien op de Kinderboekendag in Terherne op zondag 14 oktober van 13.00 – 17.00 uur.

Boekgegevens:

De Bonsterkes op ̓e terp

Auteur: Hanneke de Jong

Illustrator: Linda de Haan

Pagina’s: 64

Uitvoering: gebonden, full colour

Leeftijd: 4 – 9 jier

ISBN: 9789056154745

Actieprijs: € 4,95 (29 september t/m 31 oktober). Daarna € 9,90.

Uitgever: Bornmeer in opdracht van Boeken fan Fryslân www.bornmeer.nl

Speellijst:

10 oktober, CBS ̓ t Kompas in Peasens

14 oktober, Kinderboekendag Terherne

16 oktober, CBS ̓t Fundamint, Hallum

18 oktober, CBS De Reinbôge Burgum