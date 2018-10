‘Een verzonnen koninkrijk’ nieuw boek van IJlster Flip van Doorn

IJlst – op 25 oktober verschijnt bij uitgeverij Thomas Rap het nieuwe boek van Flip van Doorn uit IJlst: ‘Een verzonnen koninkrijk’. In dit boek gaat Flip van Doorn op reis, op zoek naar het verhaal van onze nationale mythe. Stammen Nederlanders af van de dappere Bataven? Drukt de leer van Calvijn werkelijk zo’n zwaar stempel op ons dagelijks leven? En wat doet die leeuw in ons Rijkswapen?

Een verzonnen koninkrijk is een verrassend en eigenzinnig boek over een klein land dat zichzelf nèt wat minder serieus zou kunnen nemen. Klik hier voor meer informatie.

Woensdagavond 21 november geeft Flip van Doorn een lezing in Boekhandel van der Velde in Sneek naar aanleiding van zijn nieuwe boek Een verzonnen koninkrijk (vanaf 25 oktober verkrijgbaar). Toegang €5,- | reserveren gewenst via sneek@boekhandelvandervelde.nl of 0515-423900