Ashton Brothers met Enfants Terribles in Theater Sneek

Sneek – Nadat ze hun spektakelshow Enfants Terribles al meer dan 300 keer speelden in binnen-en buitenland en na het grote succes van hun ‘Ashtonia, het waanzinnigste land van het land’ komen de Ashton Brothers in het najaar van 2018 gewoon nog een keer terug naar de Nederlandse theaters waar Enfants Terribles zijn vierde seizoen beleeft. Nota bene!

Eeuwenlang werden de best bewaarde geheimen van circusfamilies over de hele wereld zorgvuldig van generatie op generatie doorgegeven. Totdat ze terecht kwamen bij de grootste kinderen van de theaterwereld: de Ashton Brothers. Zij doopten de gevaarlijkste acts, de vreemdste trucs en de meest hilarische nummers om tot een bonte mix van muziek, acrobatiek en regelrechte tovenarij. Doe eens gek en trakteer jezelf, je partner of die verre facebookvriend op een flinke dosis adrenaline, een goe-de scheut spanning en een toefje betovering. Welkom bij de bejubelde show van de Ashton Brothers, ENFANTS TERRIBLES!

Theatershow // do 18 oktober 2018 // 20.15 uur // €28,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Tryater met Dorp Europa

Welkom in het Dorp. Dorp waar je woont, waar je werkt, waar je familie is of waar je weleens op vakantie gaat. Welkom in Europa. Europa waar je woont, waar je werkt, waar je familie is of waar je weleens op vakantie gaat.

Welkom in Dorp Europa, waar negen dorpelingen in geuren en kleuren en in alle talen die ze machtig zijn zingen, spelen, dansen en vertellen over het meisje dat al zo lang in verwachting is. Ze draagt de toekomst in haar buik en trekt van dorp naar dorp, zoekend naar een plek waar ze veilig kan bevallen. Het dorp met de koekjesfabriek? Het dorp waar ze spijkers maken? Of toch het dorp waar ze reuzenraden maken voor de hele wereld?

Kom, schuif aan, op de plekken waar gewoond en gewerkt wordt en waar de toekomst ter wereld komt!

OP LOCATIE: Fisher Edelstaal B.V.

Dorp Europa is te zien bij lokale bedrijven met een internationale connectie door heel Friesland: daar waar gewerkt wordt. In Sneek wordt de voorstelling gespeeld bij Fisher Edelstaal. Fisher Edelstaal in Sneek is de énige RVS groothandel in de Benelux, met een eigen slijperij te Sneek.

Theatershow op locatie // vr 19 oktober 2018 // 20.15 uur // €19,00 // Fisher Edelstaal, Lorentzstraat 9 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Louise Korthals met Alles is er (Try-out)

In 2011 won ze het Amsterdams Kleinkunst Festival, voor haar eerste avondvullende programma Vlieguur ontving ze de Neerlands Hoop en opvolger Zonder Voorbehoud werd opnieuw met een sterrenregen ontvangen. Hebben we er met Louise Korthals een nieuwe cabaretvedette bij? Daar lijkt het sterk op! Afgelopen najaar zette zij samen met Dolf Jansen haar tanden in 2017 en dat bleek een oudejaarsconference zoals die hoort te zijn: vol rake grappen, scherpe observaties en indringende liedjes.

In Alles is er gaat Korthals de muzikale confrontatie aan met alles. Schuurt ze langs de rafelranden, schaduwkanten en zonovergoten momenten van mateloze levens en onbeperkte mogelijkheden. Waarom je hoofd boven water houden als je ook in bad kan liggen? Alles is er tenslotte. Of toch niet

Cabaret // za 20 oktober 2018 // 20.15 uur // €19,50 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Expeditie Eiland met John Buijsman, Ferry Doedens, Lone van Roosendaal e.v.a. (Try-out)

Drie compleet verschillende gezinnen gaan op jacht naar hun geluk door zich op te geven als kandidaat voor het splinternieuwe televisieprogramma ‘Expeditie Eiland’.

Het volkse gezin Ten Kate, het wat omhooggevallen gezin Van Stirum-Vinkesteijn en het wat ingedutte gezin Kuipers. Drie compleet verschillende gezinnen, die elkaar thuis waarschijnlijk nooit een blik waardig zouden gunnen, die op dit eiland tot elkaar veroordeeld zijn. Ze leggen allemaal hun lot in handen van presentator Ruud Salomons.

Aanvankelijk is iedereen gericht op de winst. De hoofdprijs is dan ook niet misselijk: de winnaar wint het eiland en een geldbedrag van 1 miljoen euro!

In een wirwar van beproevingen, opdrachten en een karig eilandleven bevinden de kandidaten zich in steeds vreemdere situaties. Zeker als blijkt dat tijdens ‘Expeditie Eiland’ in ieder gezin afzonderlijk ook nog het een en ander uitgevochten dient te worden. Als de beproevingen en opdrachten die Ruud zijn kandidaten laat ondernemen zo bizar worden, dat niemand in ‘Expeditie Eiland’ zijn leven nog zeker is, vliegt alles uit de bocht.

Zit iedereen er wel met hetzelfde motief? Hoe lang kan presentator Ruud de regie houden over het spel? Wat is een prijs die een leven lang geluk kan betekenen je waard, als je tijdens het spel degene waar je het meest van houdt kunt verliezen? Voor ze het weten hebben de kandidaten elkaar harder nodig dan ooit.

‘Expeditie Eiland’ is een spannende en schurende komische musical met een vette knipoog naar ‘Expeditie Robinson’.

Musical // za 20 oktober 2018 // 20.15 uur // zo 21 oktober 2018 // 14.30 uur // €37,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400