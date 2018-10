Aangenaam Klassiek met Floris de Wever in Boekhandel Van der Velde Sneek

Sneek-Graag willen wij u uitnodigen voor een bijzondere muzikale avond bij Boekhandel Van der Velde op dinsdag 16 oktober: een reis door de muziek met Aangenaam Klassiek!

Hoe zat het ook alweer in die muziekgeschiedenis? Welke componist hoorde waar ook weer thuis? Was het nou Brahms die graag op katten in de tuin schoot terwijl hij componeerde of was dat toch Anton Bruckner?! Floris de Wever neemt u in vogelvlucht mee door de muziek aan de hand van sprekende voorbeelden. Alles even weer helder op een rijtje!

Floris de Wever heeft dit jaar namens Boekhandel Van der Velde deelgenomen aan de selectiecommissie van de Aangenaam Klassiek cd 2018. Als geen ander kan hij u daarom meenemen door de muziekgeschiedenis aan de hand van prachtige muziek. Floris heeft een klassieke muziekopleiding gehad: hij studeerde aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht. Naast muziekspecialist bij Van der Velde is hij ook nog o.a. dirigent bij een aantal amateur orkesten.

Wie: Floris de Wever

Wat: Aangenaam Klassiek

Wanneer: dinsdag 16 oktober, 20.00 uur

Waar: Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36, Sneek

Toegang € 5,00 – reserveren gewenst