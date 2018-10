Zuur verlies voor korfballers De Waterpoort Sneek

Sneek – Afgelopen zaterdag stond er weer een fysieke wedstrijd op het programma voor de korfballers van De Waterpoort. Na de verdiende winst van vorige week op Hoogkerk, reisden de Snekers deze keer af naar Oudega om daar te spelen tegen Quick ’21. Deze ploeg is een fysieke ploeg, die er alles aan doet om te winnen. De ploegen waren erg aan elkaar gewaagd en hadden ook nog eens dezelfde kleur shirts, dus daarom speelde De Waterpoort in haar nieuwe inschietshirts, gesponsord door IJssalon Min12.

De Waterpoort schoot, zoals wel vaker dit seizoen, voortvarend uit de startblokken. Nick Huitema was aanvallend niet te houden en dit resulteerde in twee strafworpen, verzilverd door hemzelf. Als snel was het 3-0 voor De Waterpoort en zag het er goed uit voor de Snekers. Zoals eerder gezegd is Quick ’21 een ploeg die veel passie in z’n spel gooit en zo kwamen zij al snel terug in de wedstrijd. Het werd een gelijk opgaande eerste helft met veel kansen voor beide teams. De doelpunten vielen echter niet zo makkelijk en daarom bleven de verschillen vrij klein. Vlak voor rust was het toch Quick ’21 die het heft in eigen handen nam en door een afstandschot vlak voor tijd, de stand op 8-10 in hun voordeel zette.

Na rust ging Quick ’21 door waar het de eerste helft mee begonnen was en De Waterpoort bleef achter de feiten aanlopen. Er werden verkeerde beslissingen genomen en de ballen vielen er niet in. Vooral de dames uit Oudega schoten erg scherp en waren niet te stoppen. Toch was het De Waterpoort die met een tussentijdse versnelling weer op gelijke hoogt wist te komen. De schoten vielen nu wel en de Snekers merkten dat er zeker nog wel iets te halen viel voor hun. Het werd een spannend slot van de wedstrijd waarbij er om en om werd gescoord. Alles was nog mogelijk voor de beide ploegen. Bij een stand van 13-13 was het De Waterpoort die probeerde om twee punten uit het hol van de leeuw mee te smokkelen, maar niets bleek minder waar. Scorend wilde het niet meer lukken en hier wist Quick ’21 dankbaar gebruik van te maken. In de laatste minuut was het wederom een dame die het verschil maakte. Een afstandsschot viel raak en zo werd het 14-13 voor de thuisploeg. Alle zeilen werden nog bijgezet om 14-14 te maken, maar nu was er te weinig tijd voor de Snekers.

Zo is dit dan een heel zuur verlies voor de Snekers, die op de goede weg waren om misschien wel de eerste plaats te veroveren. Aankomende week zal er hard getraind worden, want de volgende clash staat alweer op het programma. Volgende week speelt De Waterpoort thuis tegen koploper Drachten/ Van der Wiel. De wedstrijd zal om 15:30 beginnen.