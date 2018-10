WV de Meeuwen met Sneker Jelmer Yntema behaalt zilver bij Eredivisie Zeilen

Veere – In een zeer spannende ontknoping van het Eredivisie Zeilen seizoen behaalde het team van WV de Meeuwen uit Leeuwarden de tweede plek. Almere Centraal was oppermachtig en ging er voor het derde jaar op rij met de winst vandoor. Desalniettemin was het voor de overige plaatsen nog spannend tot de laatste wedstrijd. Het leek een gevecht te worden tussen Jachtclub Scheveningen en WV de Meeuwen, maar ook de club uit Roermond mengde zich in de strijd.

De Meeuwen hadden voorafgaand aan het weekend in Veere 6 punten goed maken op het Scheveningse team en verdedigden een voorsprong van 5 punten op het Roermondse team. Na een goede eerste dag voor De Meeuwen en een moeilijke dag voor Scheveningen, stonden de Meeuwen aan het eind van de dag tweede in het seizoensklassement. Op zaterdag lieten de Meeuwen een paar steken vallen en maakten zij zich op voor een spannende eindstrijd. Voor het weekendklassement werd de strijd tussen Roermond en Leeuwarden gestreden. Hier trok Leeuwarden aan het kortste eind en behaalden de derde plaats achter Roermond en Almere. In het seizoensklassement echter, werden zowel Roermond als Scheveningen op achterstand gebracht en is de tweede plaats veroverd.

Met het behalen van een plaats bij de top vier in het eredivisieklassement heeft WV de Meeuwen een plaats veiliggesteld voor de halve finale van de International Sailing Champions League. De International Sailing Champions League zal volgend jaar worden verzeild met de beste teams uit Europa.

Jelmer Yntema (Sneek) van het team van WV de Meeuwen is zeer blij met het resultaat: ”Deelname aan de Champions League was het doel! Als we dan ook nog tweede worden is helemaal super!”

Het team van WV Heeg begon met een twaalfde plaats aan de finale en kon uiteindelijk stijgen naar een 11e positie in het eredivisieklassement.