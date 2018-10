Sneek- Er is veel belangstelling voor wonen op de Houkepoort. Woensdag 10 oktober a.s. wordt er gestart met de inschrijving van de allerlaatste drie vrije kavels in de Sneker nieuwbouwwijk. Vanaf 10 oktober is alle informatie omtrent de vrije kavels online te vinden op www.houkepoort-sneek.nl

In de ochtend van 10 oktober ontvangen belangstellenden een nieuwsbrief waarin de procedure wordt toegelicht hoe men in aanmerking kan komen voor één van de fraaie kavels.