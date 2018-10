Studenten ROC Friese Poort koken duurzaam diner voor wereldtop biologische landbouw  

Leeuwarden- Op 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Studenten van ROC Friese Poort koken dan een duurzaam Diner van de Toekomst op de vestiging in Drachten. Het thema: een gezonde bodem.

De wereldtop aan bodem- en biologische landbouwexperts en de leden van de Vereniging Circulair Frieslandschuiven aan. Het eten is bereid volgens de principes van Dutch Cuisine die de koks-opleidingen hanteren: 100% duurzaam en toekomstgericht. Het diner is onderdeel van de eerste Soil Food Week in Fryslan dat in het teken van een gezonde bodem en voeding staat. Studenten van andere opleidingen van ROC Friese Poort zorgen voor het licht- en geluid, foto’s en de muzikale omlijsting.

Food for thougth

Folkert Sonsma, directeur vestiging Drachten: “Het is niet voor niets dat dit diner, een initiatief van Circulair Friesland, door studenten van ROC Friese Poort wordt verzorgd. De studenten leren koken volgens het Dutch Cuisine principe. Dat betekent 100% duurzaam en toekomstgericht met winst voor iedereen: producent, consument en aarde. Dat krijgen de gasten ook mee. En we dineren in het meest duurzame schoolgebouw van Nederland. Daarnaast tonen we een aantal staaltjes van duurzame techniek van onze studenten, zoals een zonneboot en waterstofauto die zij zelf bouwden.” Op het menu staat ook “food for thought”. Zo geeft onder andere Jessica Davies van de Lancaster University een lezing over het belang van een gezonde bodem.

Dag van de duurzaamheid

Tijdens de dag van de duurzaamheid zijn meer studenten en medewerkers van ROC Friese Poort actief. Want de onderwijsinstelling vindt een duurzame en gezonde toekomst belangrijk. Zo werken er studenten mee aan de Frisian Trojan Horse: een vijf meter groot paard dat 10 oktober door de grachten van Leeuwarden vaart om aandacht te vragen voor de manier waarop we nu met plastic om gaan. Studenten van diverse opleidingen gaan bij Centrum Duurzaam een challenge aan voor het bedenken van een installatiearm gebouw. En op 11 en 12 oktober verzorgen studenten van de vestiging Sneek de catering van het symposium ‘Symphony of Soils’ en van de International Conference Organic Farming and Our Future Food System.

Soil Food Week

Van 10 tot en met 13 oktober is de Soil Food Week. Leeuwarden, Oosterwolde en Drachten staan dan een week lang in het teken van bodem, voeding en gezondheid. Deskundigen uit de hele wereld buigen zich samen met agrariërs en consumenten, over het belang van een gezonde bodem. ,,De bodem is de basis van ons bestaan. Voor ons voedsel, onze gezondheid, de biodiversiteit, waterkwaliteit, waterberging en het klimaat. Iedereen moet ervan doordrongen raken dat we anders moeten omgaan met de bodem en we laten zien hoe dat kan.” aldus Marlise Vroom van de Soil Food Week en aanjager voeding van Vereniging Circulair Friesland.