Strikjes en Bretels Makkum viert eenjarig bestaan

Makkum – Honderden kleurplaten, die door de dochters van eigenaresse Mariska Kamerbeek persoonlijk waren uitgedeeld aan kinderen in Makkum, werden afgelopen zaterdag ingeleverd. Het was een drukte van belang.

Eigenaresse Mariska Kamerbeek opende de kinderwinkel in oktober 2017 en Strikjes en Bretels is vanaf het begin goed bezocht. Het assortiment is gedurende het jaar steeds meer uitgebreid met onder andere nieuwe kleding (buiten de mooie pre-loved merkkleding), unieke zelfgemaakte kraamcadeaus en leuke accessoires en hebbedingetjes.

Gedurende de hele maand oktober worden er tal van andere feestelijke activiteiten voor klanten, kinderen en ouders georganiseerd ter gelegenheid van het 1 jarig bestaan.