Special dancers Sneek bij Friesche dansdagen

Leeuwarden- Van donderdag 4 tot maandag 8 oktober werd stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden omgetoverd tot een danspaleis voor iedereen die van dansen houdt. Dansvoorstellingen, workshops, battles en een open podium vulden het vijfdaagse programma.

Speciaal voor de eerste editie van de Friesche dansdagen werden twee eigen dansproducties gemaakt: Bloedbanden en Sprookje zonder Beperking.

De Special dancers van zorg en leerbedrijf EspecialCare uit Sneek waren onderdeel van dansproductie Sprookje zonder beperking. Met als motto: iedereen kan dansen. In deze voorstelling dansen mensen met en zonder beperking met elkaar, ook wel inclusie dans genoemd. Choreografen Ellin Wijnja en Anneke de Vreeze van EspecialCare werden gecoacht door Spaanse choreografe Carmen Vilches. Carmen heeft jarenlange ervaring met inclusiedans en deelde in dit project haar kennis met de Friesche choreografen. Inclusiedans is voor ons in principe niet heel nieuw, wij dansen zelf ook in een semi-professioneel dansteam Dance Addicted 2.0 en treden veel in Friesland samen op met de Special dancers, de dansgroep van jongeren met een beperking. Het is prachtig dat dit samen kan, met hen op het podium staan geeft zoveel voldoening en energie aldus beide dames!

Samenwerken met Spaanse choreografe Carmen was zeker leerzaam, zowel voor ons als de jongeren, het heeft ons nieuwe inzichten gebracht en in theater dansen is toch weer heel anders dan op straat, hetgeen we vooral gewend zijn. Maar ook communiceren in het Engels daar hebben onze jongeren ook veel van opgestoken, samenwerken, vertrouwen. Daarnaast dansten ook leerlingen van de opleiding D-drive mee in deze productie. Voor deze studentes een geweldige ervaring!De dansproductie is een prachtig project waar onze dansers en wijzelf erg van kunnen nagenieten, aldus Ellin Wijnja en Anneke de Vreeze van EspecialCare.