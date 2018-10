Schoonmaakactie Skjin Wetter in Sneek groot succes

Sneek – Op zaterdag 6 oktober 2018 heeft de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van de Elfstedenroute plaatsgevonden. In Sneek en op drie andere locaties op de Elfstedenroute hebben duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, brandweerkorpsen en diverse andere vrijwilligers zwerfafval opgeruimd. Het doel van de actie was om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt en de gevolgen die dit heeft. De actie was een initiatief van de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten.

De aftrap van het evenement was op zaterdag om 10.30 uur in Sneek door Paul van Erkelens, Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Tegelijkertijd werd het startschot gegeven in Franeker, Leeuwarden en Balk. Na het startschot gingen tal van verenigingen en vrijwilligers het water op en in om samen rond de Looxmagracht, Zwette en Franekervaart schoon te maken. In Sneek gingen duikers van duikvereniging Moby Dick het water in om te duiken naar afval. Ook de brandweer en vele vrijwilligers van onder andere zwerfafvalinitiatief Suver Skjin hielpen tijdens de dag om schoon te maken. Er zijn veel fietsen, verkeersborden, terrasstoelen, glazen flessen en plastic opgedoken. Ook is er een grote boot, waar de buitenboordmotor nog aan zat, uit het water getakeld door de brandweer.

Naast tal van verenigingen en vrijwilligers was er op iedere locatie ook een ludieke actie. Zo was in Sneek kunstenaar Remon de Jong aanwezig. Hij heeft onder grote belangstelling van vele bezoekers, waaronder veel kinderen, kunstwerken gemaakt van het afval wat uit de wateren is gevist.

Tijdens de actie is er veel afval uit het water gehaald. Op de locatie Sneek is de gehele dag het afval gewogen met behulp van een grote industriële weegschaal van Boels. In totaal is daar er 1437 kilo afval uit het water gevist in Sneek.

Deelnemers van de Skjin Wetter actie konden raden hoeveel afval uit de grachten van Sneek gevist zou worden. Met 1500 kilo zat Patricia Buis het meest dichtbij het daadwerkelijke gewicht. Deelnemers konden met de prijsvraag een 100% gerecyclede tas winnen, gemaakt van petflessen.